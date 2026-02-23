Una trágica noticia golpeó a la NFL. El ala abierta Rondale Moore -de los Minnesota Vikings– fue encontrado sin vida en el garaje de su domicilio con una herida de bala que, según las autoridades policiales, habría sido inflingida por el propio jugador.

La noticia fue dada a conocer por el entrenador Jeff Brohm, quien en un primer momento no había dio a conocer el motivo de la trágica muerte. Sin embargo, más adelante se dio a conocer que se habría tratado de un suicidio. No obstante, las investigaciones siguen adelante.

Mientras tanto, los Minnesota Vikings también se pronunciaron lamentando el hecho y ofrecieron asistencia puertas adentro. “Hemos estado en comunicación con nuestros jugadores, entrenadores y personal, y pondremos a disposición recursos de consejería y apoyo emocional para quien lo necesite“, publicó la franquicia.

Rondale Moore en un partido entre Minnesota Vikings y Houston Texans (GETTY IMAGES)

El comunicado de Jeff Brohm

“Entrenar a Rondale Moore fue un verdadero placer. El máximo competidor, jamás se rendía ante ningún desafío. Rondale tenía una ética de trabajo inigualable. Un gran compañero de equipo que siempre respondía a cualquier situación. Todos queríamos a Rondale, su sonrisa y su espíritu competitivo, siempre buscando complacer a todos con quienes se relacionaba. Ofrecemos nuestros pensamientos y oraciones a Rondale y su familia. ¡Lo queremos muchísimo!”.

El paso de Rondale Moore por la NFL

Moore llegó a la NFL en 2021 luego de ser seleccionado por los Arizona Cardinals en la segunda ronda del Draft. Allí disputó tres temporadas y acumuló 1.201 yardas por recepción antes de pasar a Atlanta Falcons en 2024 y los Minnesota Vikings en 2025. No obstante, graves lesiones de rodilla lo apartaron de los terrenos en los últimos años.

