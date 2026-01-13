Es tendencia:
La prueba que Aaron Rodgers se retira de la NFL llegó a más de 124 mil reproducciones

La señal que muchos interpretan como despedida de Aaron Rodgers ya recorre las redes de la NFL. ¡La publicó uno de sus mejores amigos!

Por Julio Montenegro

Aaron Rodgers lleva 21 temporadas en la NFL.
© Getty ImagesAaron Rodgers lleva 21 temporadas en la NFL.

No fue una derrota más para Aaron Rodgers en los Playoffs de la NFL. El veterano mariscal de campo no quiso confirmar si se va a retirar tras la derrota de Pittsburgh Steelers ante Houston Texans, pero ya apareció que la prueba que dejaría los emparrillados de manera definitiva.

¡Llegó a más de 124 mil reproducciones en X! Rodgers no la pasó nada bien en uno de los juegos de la Ronda de Comodines y terminó con tan solo 146 yardas en la derrota 30 a 6 contra los Texans. El quarterback de 42 años no solo fue interceptado una vez, la defensa de Houston lo presionó tan bien que terminó con cuatro capturas.

Durante de la derrota de Pittsburgh Steelers ante Houston Texans en la Ronda de Comodines de la NFL 2026, el periodista John Sutcliffe informó que Aaron Rodgers le había dado entender que se iba a retirar tras 21 temporadas. Pero… ¿Hubo pruebas? ¡Sí!

Aaron Rodgers se retira de la NFL y aquí está la prueba

Aaron Rodgers tras la eliminación de Steelers ante Texans. (Foto: Getty Images)

John Sutcliffe es uno de los periodistas latinos más cercanos a Aaron Rodgers, incluso ha llegado a decir en público que es su amigo, así que en su publicación en X que llegó a más de 124.000 reproducciones hay una certeza. “Se nos va una leyenda”, dijo Sutcliffe sobre Rodgers.

Tras la eliminación de Rodgers y Steelers, este será el mejor partido de la Ronda Divisional de la NFL 2026

El dinero que ganó Aaron Rodgers en la NFL

En el caso de que se confirme la información de Sutcliffe sobre el retiro de Aaron Rodgers, el quarterback, que supo ganar un Super Bowl, podría presumir que ganó unos $394.3 millones de dólares, aproximadamente, por salarios y bonos en la NFL, según estimó la inteligencia artificial ‘Gemini’.

En síntesis

  • John Sutcliffe publicó un video en X confirmando que Rodgers dejará la NFL definitivamente.
  • El posteo de Sutcliffe sobre el retiro alcanzó más de 124,000 reproducciones en redes sociales.
  • El periodista afirmó que Aaron Rodgers le dio a entender su retiro tras 21 temporadas.
julio montenegro
Julio Montenegro
