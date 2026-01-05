Los entrenadores de NFL que fueron despedidos tras finalizar la temporada regular

El cuadro de los Playoffs de la NFL ya está confirmado. Denver Broncos fue el mejor equipo de la Conferencia Americana con un récord de 14-3, mientras que Seattle Seahawks fue el mejor clasificado en la Conferencia Nacional también con un récord de 14-3.

Publicidad

Publicidad

Una de las principales novedades en los Playoffs de la NFL es que los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes no estarán en la postemporada. Si bien 14 franquicias tienen chances de ganar el título, otros 18 equipos ya se quedaron sin oportunidades y hay algunos entrenadores que fueron despedidos una vez finalizada la temporada regular.

Los entrenadores despedidos en la NFL

El lunes siguiente al fin de la temporada regular es conocido como el “Lunes Negro” debido a que muchas franquicias toman la decisión de despedir a sus entrenadores de cara a la próxima campaña. En este caso, Las Vegas Raiders, Cleveland Browns, Atlanta Falcons y Arizona Cardinals son los primeros equipos protagonistas.

Las Vegas Raiders decidió despedir a Pete Carroll, entrenador que había firmado por tres temporadas hacía un año. El técnico campeón con Seattle Seahawks en 2013 no seguirá en la franquicia californiana después de terminar con uno de los peores récord de la NFL (3 victorias y 14 derrotas).

Publicidad

Publicidad

Kevin Stefanski fue despedido de los Cleveland Browns (Getty Images)

Por otro lado, Kevin Stefanski no continuará en los Cleveland Browns después de que la franquicia haya decidido despedirlo luego de una temporada con un récord de 5 triunfo y 12 caídas. El ciclo del entrenador se terminó tras seis años con el equipo.

ver también La Inteligencia Artificial predice al campeón del Super Bowl 2026 con los clasificados confirmados a Playoffs

El tercer entrenador despedido es Raheem Morris. Atlanta Falcons terminó la temporada con cuatro victorias consecutivas, pero la franquicia no se clasificó a los Playoffs y no fue suficiente para que el coach se mantenga en su cargo.

Publicidad

Publicidad

Jonathan Gannon es el cuarto y último entrenador hasta el momento en ser cesado de su cargo. Después de una temporada con uno de los peores registros de la NFL con los Arizona Cardinalds (3-14), la franquicia decidió cambiar de rumbo.

En síntesis