Tras la eliminación de Rodgers y Steelers, este será el mejor partido de la Ronda Divisional de la NFL 2026

El apasionante fin de semana de los juegos de la Ronda de Comodín de los Playoffs de la NFL 2025-26 llegó a su fin con el duelo entre Pittsburgh Steelers y Houston Texans, así que BOLAVIP trae el mejor partido de la Ronda Divisional tras la eliminación de Aaron Rodgers y los Acereros.

¡La NFL tendrá un nuevo campeón! La gran sorpresa en la Conferencia Nacional la dio San Francisco 49ers al eliminar a Philadelphia Eagles, actual campeón del Super Bowl, tras una victoria 23 a 19. El equipo liderado por Brock Purdy empezó a tener argumentos para ser parte del mejor duelo que se dará en la Ronda Divisional.

Pittsburgh Steelers tuvo una, dos y tres oportunidades de aprovechar las entregas que el mariscal de campo C.J. Stroud tuvo, pero tan solo se reportaron con dos goles de campo y seis puntos en el marcador. Aaron Rodgers y compañía quedaron eliminados de los NFL Playoffs 2025-26 ante Houston Texans y no harán parte del mejor partido de la Ronda Divisional.

El mejor partido de la Ronda Divisional tras la eliminación de Steelers

Rodgers en la derrota de Steelers vs. Texans. (Foto: Getty Images)

Al confirmarse que no se dará el duelo New England Patriots vs. Steelers por la eliminación de Rodgers y compañía, la inteligencia artificial ‘Gemini’ determinó que el mejor duelo de la Ronda Divisional de la NFL 2026 será Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers. ¿Los motivos? Al ser rivales de la división oeste, habrá mucha tensión en el juego del próximo sábado 17 de enero a las 20:00 ET. Además, los 49ers vienen de eliminar al actual campeón del Super Bowl y se enfrentarán a un equipo como los Seahawks que terminó siendo el mejor de toda la Conferencia Nacional con una marca de 14 victorias y tan solo tres derrotas.

La decisión que tomaría Aaron Rodgers tras la eliminación en los NFL Playoffs 2026

Durante la derrota de Pittsburgh Steelers ante Houston Texans por 30 a 6, el periodista John Sutcliffe, ESPN, dio a conocer que el mismísimo Aaron Rodgers le había hecho entender que tomaría la decisión de retirarse de la NFL tras 21 temporadas al quedar eliminado en la Ronda de Comodines.

