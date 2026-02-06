La NFL tiene nuevo MVP confirmado: Matthew Stafford. El mariscal de campo de Los Angeles Rams se impuso en una reñida votación por encima de Drake Maye –de los New England Patriots- y en su discurso despejó las dudas sobre su posible retiro.

Publicidad

Publicidad

El QB de los Rams está próximo a cumplir 38 años y los rumores sobre su posible retiro de la NFL estuvieron a la orden del día luego de perder la final de Conferencia y quedar a las puertas de jugar el Super Bowl. Sin embargo, Matthew dejó en claro que no se retira.

Durante la ceremonia del MVP, Stafford subió al estrado, agradeció tanto a su familia como a sus compañeros y expresó: “Nos vemos el año que viene. Espero no estar en este evento, y nos estamos preparando para otro partido en SoFi”. Esto último fue en referencia a que el Super Bowl LXI (61) se disputará en dicho estadio, que además es la casa de Los Angeles Rams.

Matthew Stafford durante su discurso en la ceremonia del MVP (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Resultado de la votación del MVP de la NFL

Matthew Stafford (Rams): 366 puntos | 24 votos de primera posición Drake Maye (Patriots): 361 puntos | 23 votos de primera posición Josh Allen (Bills): 91 puntos Christian McCaffrey (49ers): 71 puntos Trevor Lawrence (Jaguars): 49 puntos

Tweet placeholder

ver también Seattle Seahawks vs New England Patriots: Día, hora y TV para ver EN VIVO la final del Super Bowl 2026

En síntesis

Matthew Stafford ganó el MVP de la NFL con 366 puntos , superando a Drake Maye.

ganó el de la NFL con , superando a Drake Maye. El mariscal de campo de los Rams confirmó que no se retirará tras cumplir 38 años.

confirmó que tras cumplir 38 años. El Super Bowl LXI se disputará en el SoFi Stadium, casa de los Los Angeles Rams.

Publicidad