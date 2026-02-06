Es tendencia:
Matthew Stafford ganó el premio MVP de la NFL y confirmó que no se retira en 2026

El mariscal de campo de Los Angeles Rams se impuso en una reñida votación y recibió el galardón más preciado a sus 37 años.

Por Leandro Barraza

Matthew Stafford, de los Rams, ganó el premio MVP
La NFL tiene nuevo MVP confirmado: Matthew Stafford. El mariscal de campo de Los Angeles Rams se impuso en una reñida votación por encima de Drake Maye –de los New England Patriots- y en su discurso despejó las dudas sobre su posible retiro.

El QB de los Rams está próximo a cumplir 38 años y los rumores sobre su posible retiro de la NFL estuvieron a la orden del día luego de perder la final de Conferencia y quedar a las puertas de jugar el Super Bowl. Sin embargo, Matthew dejó en claro que no se retira.

Durante la ceremonia del MVP, Stafford subió al estrado, agradeció tanto a su familia como a sus compañeros y expresó: “Nos vemos el año que viene. Espero no estar en este evento, y nos estamos preparando para otro partido en SoFi”. Esto último fue en referencia a que el Super Bowl LXI (61) se disputará en dicho estadio, que además es la casa de Los Angeles Rams.

Matthew Stafford durante su discurso en la ceremonia del MVP (GETTY IMAGES)

Resultado de la votación del MVP de la NFL

  1. Matthew Stafford (Rams): 366 puntos | 24 votos de primera posición
  2. Drake Maye (Patriots): 361 puntos | 23 votos de primera posición
  3. Josh Allen (Bills): 91 puntos
  4. Christian McCaffrey (49ers): 71 puntos
  5. Trevor Lawrence (Jaguars): 49 puntos
En síntesis

  • Matthew Stafford ganó el MVP de la NFL con 366 puntos, superando a Drake Maye.
  • El mariscal de campo de los Rams confirmó que no se retirará tras cumplir 38 años.
  • El Super Bowl LXI se disputará en el SoFi Stadium, casa de los Los Angeles Rams.
