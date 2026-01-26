Seattle Seahawks vs New England Patriots: Día, hora y TV para ver EN VIVO la final del Super Bowl 2026

Después de una larga espera y unos playoffs de altísimo nivel, quedaron definidos los dos equipos que disputarán el título del Super Bowl 2026. Seattle Seahawks y New England Patriots serán los protagonistas del partido más importante de la temporada de la NFL, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

Publicidad

Publicidad

New England Patriots logró su boleto al Juego Grande tras imponerse en un duelo muy parejo ante Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana. El equipo de Foxborough supo resistir en un encuentro cerrado y terminó quedándose con la victoria por 10-7, resultado que le permitió regresar al Super Bowl.

Por su parte, Seattle Seahawks selló su clasificación luego de una vibrante Final de la Conferencia Nacional frente a Los Angeles Rams. En un partido cargado de intensidad y anotaciones, el conjunto de Seattle se impuso por 31-27 y desató la euforia de sus aficionados al confirmar su presencia en la gran final.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el Super Bowl 2026?

El enfrentamiento entre Seattle Seahawks y New England Patriots, en el que estará en juego el Trofeo Vince Lombardi, se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. El kickoff está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

En México, el Super Bowl 2026 podrá verse en televisión abierta, ya que Televisa y TV Azteca contarán con la transmisión del partido. El evento será emitido a través de Canal 5 y Canal 7, manteniendo la tradición de llevar el Juego Grande a todo el público.

Publicidad

Publicidad

Por televisión paga, el mismo irá por plataformas muy importantes como Fox Sports y ESPN que también pasarán lo que será la gran final entre los dos mejores equipos de la temporada en la NFL.

Además, los aficionados también tendrán la opción de seguir el Super Bowl por streaming, ya que el encuentro estará disponible en plataformas como Disney+ y DAZN. De esta manera, los fanáticos de la NFL contarán con múltiples alternativas para no perderse uno de los eventos deportivos más importantes del año.

En síntesis

Seattle Seahawks y New England Patriots disputarán la final el 8 de febrero de 2026.

y disputarán la final el de 2026. El partido será en el Levi’s Stadium de California a las 17:30 horas (CDMX).

de California a las (CDMX). Televisa, TV Azteca, Disney+ y DAZN transmitirán el evento en televisión y streaming.

Publicidad

Publicidad