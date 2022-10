Es una de las consentidas de Hollywood gracias a películas como El cisne negro o Amigos con derechos y ahora, triunfa en Netflix gracias a la cinta La chica más afortunada del mundo. Pero si por algo se ha vuelto noticia en las últimas horas la actriz Mila Kunis, es por revelar la verdadera razón por la que no tiene redes sociales.

La actriz ucraniana naturalizada estadounidense hizo una declaración contundente del por qué no tiene cuentas en las redes sociales, con lo que dejó perplejos a los medios de comunicación ya que esta revelación la hizo en la gira de promoción de su última película producida por Netflix. Pero, ¿qué fue lo que dijo?

Mila Kunis declaró en una rueda de prensa de la película La chica más afortunada del mundo, que no tiene redes sociales por que afirma que hace mucho que la hubieran cancelado, debido a que se considera una persona sin filtro y asegura que esto la hubiera metido en problemas.

"Creo que yo estaba bajo una roca cuando todo esto sucedió, pero es que me hubieran cancelado. No tengo duda alguna de que yo, mostrándome sin filtro, me hubiera metido en problemas. Estoy muy feliz de que no hubiera redes en mi adolescencia, me hubiera sentido la más inteligente publicando cualquier barbaridad".