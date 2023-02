Seguramente ya habías olvidado esta opción, pero tranquilo, si te perdiste un capítulo de The Last of Us podrás encontrarlo en Internet totalmente gratis

The Last of Us: ¿Dónde ver GRATIS la serie completa en Internet?

Hace unas semanas se estrenó “The Last of Us”, una serie basada en el exitoso videojuego que lleva su mismo nombre y que salió en 2013, pero que fue adaptado a la televisión en un live-action, dicha serie es una idea original de HBO, misma que es considerada una de las producciones más caras del año.

¿De qué trata The last of Us?

La serie se compone de 9 capítulos en total y está ambientada en el 2033, en Estados Unidos postapocalíptico.

Allí, un grupo de supervivientes deberá salir adelante, 20 años después de desatarse una pandemia global que arrasó con casi todo a su paso. Esta fue provocada por una infestación de hongos que vuelve locas a sus víctimas y luego destruye sus ojos.

En ese sentido, la trama sigue la historia de Joel (Pedro Pascal), un contrabandista que debe escoltar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) fuera de la zona de cuarentena. Algunos médicos piensan que ella puede ser la clave para hallar la cura de la plaga, ya que es inmune a la infección cerebral por Cordyceps.

En el camino, desde lo que solía ser Boston hasta lo que queda de Salt Lake City, ambos personajes se encontrarán con infectados, un par de caníbales y otras situaciones propias de estas circunstancias tan hostiles.

Todos los capítulos de The Last of Us

Episodio 1 - "When You're Lost in the Darkness" - disponible desde el domingo 15 de enero de 2023

Episodio 2 - “Infected” - disponible desde el domingo 22 de enero de 2023

Episodio 3 - "Long, Long Time" - disponible desde el domingo 29 de enero de 2023

Episodio 4 - "Please Hold to My Hand" - disponible desde el domingo 5 de febrero de 2023

Episodio 5 - "Endure and Survive" - disponible desde el viernes 10 de febrero de 2023

Episodio 6 - "Kin" - disponible desde el domingo 19 de febrero de 2023

Episodio 7 - "Left Behind" - disponible desde el domingo 26 de febrero de 2023

Episodio 8 - "When We Are in Need" - disponible desde el domingo 5 de marzo de 2023

Episodio 9 - "Look for the Light" - disponible desde el domingo 12 de marzo de 2023

¿Dónde ver gratis The Last of Us?

Cada semana se estrena un capítulo y aunque HBO es la única plataforma que reproduce la serie, existe una manera de verla gratuita, para esto tendrá que ir a la página de cuevana, ahí podrás descargar cada uno de los capítulos para que no te pierdas ninguno. Se estrena cada domingo uno, pero podrás verlo al día siguiente en cuevana.