Fue medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024 y cambió el atletismo por Only Fans

La vida de los atletas de elite puede dar vuelcos inesperados y Alysha Newman es un claro ejemplo de ello. Esta atleta hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al convertirse en la primera mujer canadiense en ganar una medalla (bronce) en salto con pértiga. Sin embargo, aunque solo pasó un poco más de un año de ese momento, ahora dejó de lado el atletismo para ser modelo de Only Fans.

El modelaje ya era algo que le atraía desde que era una niña y así lo contó la propia Newman en para la revista Maxim: “De pequeña me dijeron que tenía que elegir entre ser atleta o modelo. No entendía por qué no podía ser ambas cosas. Pero durante mucho tiempo, les creí y elegí el atletismo. Le di todo mi corazón y mi alma”.

Alysha Newman, a la derecha, posa con su medalla de bronce en París 2024 (GETTY IMAGES)

No obstante, confesó que como atleta todos hablaban de su cuerpo de igual manera: “Me gustara o no, en el deporte me sexualizaban de forma natural por mi ropa y mi belleza. Si aparecía con leggings y un sujetador deportivo que me cubriera el vientre, la gente me sexualizaba de todas formas”.

Finalmente, explicó su decisión de probar suerte en la mencionada plataforma de contenido para adultos: “Cuando decidí lanzar OnlyFans, era muy importante para mí formar parte de algo que pudiera controlar“. Además, dejó entrever que esto tuvo que ver con la dificultad a la que se enfrentan los atletas en su camino hacia la elite: “Durante demasiado tiempo, alcanzar el nivel olímpico ha requerido no solo talento y determinación, sino también una importante ventaja financiera“.

Alysha Newman en una sesión de modelaje para la revista Maxim (@alyshanewman)

Alysha Newman recordó su medalla de bronce en París 2024

“La medalla en sí es solo un momento. Para mí, la verdadera magia no fue ni siquiera la medalla. Fue la sensación de estar en plena forma, completamente presente y dándolo todo. Y entonces, de pie en el podio, sentí la otra cara: el orgullo de ser canadiense”, aseguró Newman sobre el momento más importante de su carrera deportiva. “Saber que me había convertido en la primera mujer de mi país en ganar una medalla en salto con pértiga fue una lección de humildad”, completó.

