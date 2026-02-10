Mientras Christian González ganaría 120 millones en la NFL, el salario que percibe Luis Díaz en Bayern Múnich

Los deportistas colombianos están ganando cada vez más reconocimiento en el exterior y mostrando que el país se consolida como una cantera de talento en múltiples disciplinas. No solo el futbol capta la atención del mundo, también otros deportes en los que Colombia empieza a destacar y a generar orgullo nacional.

Uno de los nombres que más está dando de qué hablar es Christian González, quien se lució recientemente en la final del Super Bowl con los New England Patriots. Aunque su equipo cayó ante los Seattle Seahawks, el colombiano dejó en claro su nivel defensivo y su capacidad para jugar bajo presión.

Tras esa destacada actuación, llegaron buenas noticias para González desde el plano económico. Según reporta Alfonso Hernández, el jugador es ahora elegible para una extensión de contrato para la próxima temporada de la NFL, lo que le permitirá consolidar su carrera y aumentar significativamente sus ingresos.

Comparativa de salarios: Christian González y Luis Díaz

Según las proyecciones, la extensión de contrato de González podría dejarle entre 30 y 40 millones de dólares por temporada, sumando un total aproximado de 120 millones de dólares en cuatro años. Esta cifra lo ubica entre los colombianos mejor pagados en la historia del deporte y refleja su impacto en la liga estadounidense.

Para ponerlo en contexto, podemos compararlo con Luis Díaz, otro colombiano que brilla en el exterior, pero en el futbol europeo, defendiendo los colores del Bayern Múnich. Según las mismas fuentes, Díaz percibe un salario de 12 millones de euros por temporada, una cifra respetable dentro del fútbol internacional pero muy inferior al de González en la NFL.

