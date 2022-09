La sociedad entre Pumas y Dani Alves no ha traído buenos momentos hasta ahora, aún sin lograr ganar ningún partido y pareciendo que salvo un milagro, ni siquiera lograrán acceder al Repechaje del Apertura 2022.

El ahora mediocampista brasileño está por cumplir dos meses en México, empapándose cada vez más de lo que significa Universidad Nacional y la mística que tiene el cuadro que dirige desde el Guardianes 2020 el técnico Andrés Lillini.

Se sabía a la perfección que exBarcelona tenía algunas propuestas para continuar su carrera, decidiendo finalmente arriesgarse y llegar a México. Sin embargo, confesó que rechazó una oferta de una importante liga.

Alves estuvo en el podcast de Efraín Velarde, revelando los acercamientos que tuvo: "Siempre me tiraba Italia y siempre me tira ese país. Ahora, antes de venir a Pumas, yo estaba para ir a Italia. Es un lugar donde se trabaja muy bien en todos los aspectos. Eso me mueve. Imagínate a alguien que le gusta el futbol, sea grande o chico, que sea todo bien organizado. Una escuela para poner algo diferente en mi historia. Cuando más tu vas a campeonatos que te enseñan, más creces. Por eso fui en un momento a Italia. En la Juventus no cumplieron cosas y ahí ya me enfrío", dijo el multicampeón.

Es su momento de ganar

El destino decidió que Dani vistiera la camiseta del cuadro del Pedregal, con quien buscará su primer victoria este miércoles 7 de septiembre, cuando se midan ante el Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. No tienen margen de error, necesitando con urgencia sumar triunfos.