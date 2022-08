El astro carioca habría solicitado dormir solo durante las concentraciones pero sólo como una distinción, pues no vendría dicha petición en su contrato.

A pesar de que los buenos resultados en Pumas no están todavía al nivel que representa Dani Alves, la sencillez del brasileño no se ha visto mermada pues el exfutbolista de Barcelona se ha mantenido como un gran compañero en el vestidor de los auriazules donde ha recalcado que no quiere ninguna distinción ni trato especial a diferencia de sus compañeros, por lo que tiene muy contentos a sus colegas y demás directiva.

Pero de acuerdo a El Francotirador habría una pequeña distinción con la que sí cuenta el jugador sudamericano la cual habría “perjudicado” tan sólo un poco al “Chispa” Velarde, pues el compañero de Neymar en la Selección de Brasil habría pedido que durante la concentración pudiera dormir solo y no tener compañero de cuarto como es habitual, algo que se consiguió pues el plantel se mantenía impar.

Y es que el único que se encontraba sin roomie era justo Velarde quien se tuvo que “sacrificar” para que Dani siguiera contento con su decisión de llegar a México sin importar que no han logrado una victoria contundente. A pesar de ello se destaca que el exjugador de la Juventus no puso ninguna otra condición empezando por su contrato a la hora de firmar con los felinos, con quienes ha mostrado que se está adaptando más rápido de lo esperado.

Dicho medio también dio a conocer que la supuesta casa que diversos medios en México especularon que le darían no se hizo de esa forma pues el club Universitario no lo ha hecho con nadie y con Dani no tenían pensado hacerlo, por lo que el carioca buscó su hogar desde que llegó, por lo que la directiva auriazul tan sólo habría cumplido con la camioneta y chofer, como es costumbre, pero sin trato especial.