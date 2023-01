Con el comienzo de un nuevo campeonato de la Liga MX, es normal ver caras nuevas en los banquillos de los equipos. Algunos ascendieron desde la Cantera, otros vienen desde el extranjero como grandes promesas, pero hay una pequeña porción que vuelve a reinsertarse en la Primera División. Uno de esos casos es el de Jonathan Sánchez en Pumas, que viene desde Liga de Expansión, pero que vistió los colores del América hace casi una década, momento en el que tuvo que tomar una decisión que cambió su carrera.

De pequeños, muchos niños eligen como ídolos a un atacante: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic o Chicharito Hernández. Sin embargo, a la hora de comenzar a entrenarse en un club, la realidad es distinta, pues el futbol no solo se trata de hacer goles, sino también de evitarlos.

Y la carrera de Jonathan Sánchez cambia por esta pequeña modificación. “Cuando yo llego al Club América, yo llegué como delantero, pero enseguida me dijeron te vamos a hacer defensa central, y cambié el chip, vi videos, vi varias opciones y se me hizo más fácil”, comentó el Cuba en diálogo con Mediotiempo, en donde también confesó que busca convertirse campeón con Pumas.

Aunque llegó a jugar algunos partidos atacante en la cantera del América, Sánchez no tardó mucho en adaptarse al cambio de posición, pero tuvo que cambiar de ídolo, algo que compartió en una entrevista con TDN (actualmente TUDN) en el 2013: “Veía mucho a Messi, pero no. Ya cuando me hicieron defensa central mi ídolo fue Puyol” . Ahora, tendrá que aprovechar los minutos que Rafael Puente le otorgue en Pumas para intentar ganarse el puesto a base de buenas actuaciones. ¿Lo conseguirá?

Con chances de seguir siendo titular

Lamentablemente para los Universitarios, Nicolás Freire y Arturo Ortíz no podrán estar presentes en el duelo de este domingo ante Atlas. Es por eso que el exAtlante se perfila como parte del 11 inicial, por lo que tendrá que seguir demostrando que tiene cualidades de sobra para ser parte del primer equipo.