En el comienzo de la cuarta jornada correspondiente al Clausura 2023 de la Liga MX, Tijuana no pudo hacerse fuerte como local e igualó 0-0 ante Pumas UNAM. Los universitarios jugaron gran parte del encuentro con un futbolista menos, por expulsión del defensor Arturo Ortiz.

Cuando se jugaban 39 minutos de la primera parte, el 'Palermo' Ortiz fue a buscar un balón dividido sobre la línea del lateral y en el intento dejó ir demasiado alto su pie, por lo que impactó con el muslo del jugador de los Xolos. Rápidamente el árbitro del encuentro, Jair Ortiz le mostró la tarjeta roja.

El defensor de Pumas emprendía su retiro del campo de juego cuando se dio una curiosa situación en el Estadio Caliente: el sonido local despidió al Palermo Ortiz con la famosa canción "Un velero en libertad", de José Luis Perales, provocando la risa de los aficionados.

Las disculpas del Palermo Ortiz

Finalizado el cotejo entre Tijuana y Pumas, Palermo Ortiz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para aclarar que no tuvo mala intención al momento de realizar la entrada: "Los que me conocen saben que no soy un tipo malaleche, la gente que sabe de futbol sabe que hay jugadas donde no se alcanza a bajar la pierna y esta fue una de ellas jamás con mala intención", afirmó.