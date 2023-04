Los auriazules pelearán por la reclasificación este torneo, pero no pueden dejar de pensar en lo que será la planeación del siguiente semestre.

Pumas, el cuerpo técnico y la directiva tienen la mente puesta en rescatar lo más que se pueda el semestre actual, donde están en la penúltima posición y sólo un milagro los podría colocar en puestos de reclasificación. Sin embargo, tampoco se puede olvidar el hecho de la planeación rumbo a lo que será el siguiente semestre.

En ese sentido, cada día que pasa es un momento más de análisis para Antonio Mohamed y su cuerpo técnico. La portería es un tema que no se logra resolver en Pumas desde la salida de Alfredo Talavera, por lo que no se descarta alguna incorporación en caso de que así lo vean necesario más adelante, ya que todavía no se piden refuerzos.

Por lo mismo, hay una opción que puede ser llamativa para Pumas. Se trata de Gil Alcalá, quien lleva un gran torneo con Querétaro, pese al andar del equipo. Incluso, se acaban de enfrentar a pumas y gracias a sus atajadas los felinos no lograron sumar en La Corregidora. Gil está a préstamo; salió por la falta de minutos y la no tan buena que tenía con Rafael Puente, por lo que lo podrían regresar si así lo ven necesario.

Sin margen de error

Por su derrota ante Querétaro, los auriazules ya no pueden perder más partidos. Deberán vencer al Atlético de San Luis, Toluca y tratar de vencer al América o Monterrey en las últimas dos fechas. Necesitan 10 puntos de 12 posibles, algo que se antoja complicado por el historial en contra que tienen ante las Águilas y Rayados.