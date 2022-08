En Bolavip te contamos quiénes serán los futbolistas que protagonizarán el partido de este domingo 21 de agosto entre Pumas UNAM vs Santos Laguna por la Jornada 10 de la Primera División de México.

Las alineaciones de Pumas UNAM vs Santos Laguna por la Jornada 10 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM y Santos Laguna serán los encargados de abrir esta jornada 10 dominical del Apertura 2022, en donde ambas escuadras arriban al estadio de Ciudad Universitaria llenos de contrastes pues por parte de los auriazules, estos llegan con la urgencia de conseguir sí o sí los tres puntos de este cotejo, a diferencia de los Laguneros, los cuales llegan de una valiosa victoria ante León en la pasada fecha.

Mientras que Andrés Lillini arriba a este enfrentamiento en casa después de ser ratificado por la directiva felina, un voto de confianza que sabe no puede echar a perder y más al tener entre sus filas a un jugador tan importante como Dani Alves, quien se convirtió en el fichaje de la temporada, pero que hasta el momento no ha conseguido demostrar su calidad a punta de buenos resultados, los cuáles no paran de negársele en la Liga MX desde su llegada y lo han llevado a ser blanco de múltiples críticas.

La alineación que presentará Pumas UNAM

Julio González

Pablo Bennevendo

Jesús Galindo

Nicolás Freire

Adrián Aldrete

Marco García

Dani Alves

Higor Meritão

Juan Ignacio Dinenno

Gustavo del Prete

Diogo de Oliveira

DT Andrés Lillini

La alineación de Santos Laguna frente a Pumas UNAM

Carlos Acevedo

Emilio Orrantia

Félix Torres

Hugo Rodríguez

Omar Campos

Alan Cervantes

Jair González

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Eduardo Aguirre

Javier Correa

DT Eduardo Fentanes