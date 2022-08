Pumas UNAM atraviesa un muy difícil momento en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, después de una nueva derrota ante uno de sus rivales más importantes: las Chivas de Guadalajara. El equipo del Pedregal se ubica en el penúltimo lugar de la tabla general de posiciones y no puede obtener una victoria desde la tercera jornada.

Lógicamente, las críticas por los malos resultados no se hacen esperar, y en esta ocasión fue el turno del cuatro veces campeón con Universidad, Marco Antonio Palacios. En declaraciones radiales, el ex defensa explotó contra Andrés Lillini al considerar que nunca debió haber sido designado como DT, mientras que también hubo dardos envenenados hacia Dani Alves, quien no logra cumplir con las expectativas.

"Yo siento vergüenza de decir Lillinismo. El técnico Andrés Lillini jamás debió haber sido el técnico de Pumas, jamás en su vida. De hecho, yo no sé quién le dio poder a Andrés Lillini de ser director de fuerzas básicas. Investiguen, si te metes a ver los números de la cantera de los Pumas en los últimos ocho o diez años es una tristeza. Ya no somos ni la tercera ni la cuarta... somos de las últimas canteras del futbol mexicano cuando eramos la número uno, y ya nos superaron todas", disparó el Pikolín para W Deportes.

Por otra parte, Palacios se encargó de dejar ver su creencia de que la llegada de Dani Alves respondió más a razones de marketing que futbolísticas: "Creo que si lo trajeron para dar autógrafos y a orientar a los chavos, perfecto. Pero si lo trajeron para que resuelva partidos creo que están muy equivocados. Dani Alves no va a poder resolver, porque en Pumas hay una filosofía de juego [...] Tienen que correr todos, tienen que meter todos..."

"¿Se pusieron a pensar que Dani Alves llegaba sin pretemporada en un torneo con un torneo ya empezado? ¿Que tenía 39 años y que llegaba a un club que se tiene que correr, no mucho, muchísimo? Creo que no se pusieron a pensar...", concluyó.