¡Paso a paso! Gustavo Del Prete aún no se atreve a afirmar que Pumas será campeón

Por primera vez en muchos torneos, la afición de Pumas es de las más ilusionadas previo un torneo, reforzándose como pocas ocasiones y formando una columna vertebral con la cual Andrés Lillini puede aspirar a ser protagonista.

Uno de los futbolistas más mediáticos que llegó al club fue Gustavo Del Prete, delantero argentino que militaba con Estudiantes y por el cual se realizó un importante esfuerzo económico. El Tuti ya tuvo actividad en los juegos de preparación, mostrando destellos bastante interesantes.

Desde su presentación, ha optado por el perfil bajo, teniendo como preferencia hablar dentro del terreno de juego. Este miércoles 29 de junio atendió a TUDN, siendo cauteloso con sus aspiraciones para el Apertura 2022.

"Soy consciente, sé lo grande del equipo, es una gran afición que te acompaña mucho, sé que hace tiempo no se sale campeón, pero han llegado a la final y es difícil. Será un proceso, ahora no se puede decir que vamos a ser campeones, es mentira. Hay que ir partido a partido, ojalá podamos, pero lleva mucho tiempo, hay que estar muy unidos para eso, no se logra de un día a otro", dijo el argentino de 26 años.

Sobre la misma línea, entregó palabras de elogio para Andrés Lillini, uno de los artífices para convencerlo de arribar al Pedregal: "Desde la primer llamada me di cuenta la clase de persona que es, de que quiere al club. Me mostró sentido de pretenencia, sabe el proyecto que lleva, me convenció eso".

El ahelado debut

Del Prete verá sus primeros minutos en partido oficial el próximo domingo 3 de julio frente a Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Logrará el Tuti estrenarse con gol ante su nueva fanaticada?