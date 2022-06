Los Pumas de la UNAM han dado un paso al frente para concretar una transferencia muy importante, como lo es la de Gustavo del Prete, delantero que llega proveniente desde Estudiantes de La Plata. El atacante estuvo también en los planes del América, pero los universitarios se movieron rápido para conseguir al futbolista pretendido por Andrés Lillini.

En el día de hoy, Gustavo del Prete llegó a la Ciudad de México para completar su fichaje por Pumas. En las próximas horas, el jugador realizará la revisión médica para luego sí, poner la firma en el contrato y sumarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. En el aeropuerto, el argentino de 26 años dijo sus primeras palabras tras el arribo a la Liga MX.

"Es un desafío importante. Conozco a Pumas hace mucho, cuando jugaba allá en Argentina en las divisiones inferiores", expresó Gustavo del Prete. Además, el atacante que viene de una muy buena etapa en Estudiantes de La Plata, destacó la importancia de Andrés Lillini: "Me gustó el desafío, el proyecto que tiene el club, la gente que trabaja en el club; más que nada el técnico que me llamó, y que me hayan mostrado un interés en positivo y feliz", manifestó.

Recién llegado a la ciudad, Del Prete dio detalles sobre esa conversación con Lillini: "Tuve una charla con él hace una semana, y la verdad que me mostró las ganas; me contó muchas cosas de Pumas, del proyecto, y estoy contento de llegar acá", insistió el nuevo jugador de Pumas.

Garantiza esfuerzo

Por otro lado, Del Prete elogió a la afición universitaria, antes de dejar en claro que dará el máximo: "Llegué a un club grande y a una gran hinchada que hay que respetar. Se trata de esforzarse al máximo, mientras te esfuerces y trabajes mucho, las cosas van a salir bien", reflexionó.