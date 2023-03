Aunque no perdieron, Pumas Tabasco aún no consigue los resultados esperados. Intentaron conseguir las tres unidades en la cancha del Olímpico de Villahermosa ante el Atlético La Paz, pero se les negaron por errores propios. Primero, no supieron aprovechar que se quedaron con un hombre más, ya que minutos después se fue expulsado Abraham Freyfeld. Se fueron abajo en el marcador y en el último minuto rescataron el empate.

Cuando todo se veía perdido, el conjunto filial del Club Universidad se fue al frente en busca de la anotación. Ya eran 10 contra 10 después de las expulsiones. Tras un balón parado, el mismo cayó en la humanidad de José González. El Ferra no dudó en disparar a puerta y dejó el balón en el fondo de las redes. El festejo fue eufórico por la forma en la que se dio el partido.

Pese al resultado, el equipo de Israel Hernández Pat aún sigue lejos de encontrar su mejor versión. Marchan en la posición ocho, con 15 puntos. Para no salir de la zona de clasificación, deberán conseguir una victoria que los pueda llegar a catapultar hasta el cuarto sitio, esto con una combinación de resultados. Por ahora, mantienen la esperanza de poder conseguir avanzar a la siguiente fase.

Lo que sigue

Su camino dentro del Clausura 2023 de la Liga de Expansión continuará la siguiente semana con el duelo ante Alacranes el próximo 22 de marzo. En casa tendrá ya sólo dos partidos lo que resta del calendario y serán pruebas de fuego. Todavía van a recibir a Raya2 y al Atlético Morelia, dos de los equipos que mejor juegan al fútbol actualmente.