Desde que el nombre de Dani Alves apareció por primera vez relacionado a los Pumas de la UNAM, la afición del conjunto universitario espera más novedades respecto a la decisión que tomará el lateral brasileño. En líneas generales, la Liga MX aguarda para conocer si el futbolista más ganador de la historia jugará el Apertura 2022.

Por lo pronto, Dani Alves apenas dio algunos detalles acerca de cómo vive sus días como jugador libre tras dejar el Barcelona, y aclaró que le gustaría jugar en un equipo que pelee por títulos. Justamente, Andrés Lillini y compañía buscan por fin levantar un trofeo, luego de perder la final de Concachampions ante Seattle Sounders.

En la previa al amistoso que tendrá lugar este miércoles, entre Pumas y Celta, Andrés Lillini bromeó con la posibilidad de que Dani Alves se sume a sus filas. Consultado acerca de qué podría aportar el brasileño, el entrenador respondió: "A mí con que me aporte una Copa de todas las que tiene, me alcanza".

Asimismo, Lillini descartó tener mayores precisiones acerca de cuál será la respuesta final del futbolista más ganador de la historia: "Con respecto a lo que decías de Dani Alves, yo no tengo ninguna clase de noticias por parte de la directiva. Esta mañana estuve con ellos y del tema no se toca. No soy el hombre adecuado para contestarte eso porque no tengo ningún tipo de información".

Dinenno espera por Dani Alves

Por otro lado, Juan Ignacio Dinenno también se mostró entusiasmado con la idea de que Dani Alves arribe a Pumas: "Creo que como compañero tener al jugador más ganador en la historia del futbol sería algo lindo. Pero más allá de eso si llega en un momento a compartir plantel con nosotros espero que aporte deportivamente su granito de arena para lograr su objetivo", reflexionó el atacante.