Desde el 30 de junio de este año, el jugador más ganador en la historia del futbol quedó en libertad de acción. Dani Alves finalizó su vínculo con el Barcelona y a los 39 años, busca donde continuar su carrera. Los Pumas de la UNAM se anotaron en la carrera y son una de las opciones que maneja el lateral brasileño.

Claro está, muchos son los clubes interesados en contar con un futbolista de la jerarquía de Dani Alves. Se espera que en los próximos días, el brasileño tome una decisión sobre su futuro, pero mientras tanto, habló en entrevista con The Telegraph y explicó qué es lo que busca de cara a su nuevo desafío.

"Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienne un buen nivel de competitividad. Eso es fútbol. Tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar", manifestó.

Asimismo, respecto a los debates alrededor de su edad, Dani Alves expresó: "Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo, porque tengo una experiencia hoy que no tenía hace 20 años. Cuando hay un gran partido, los jóvenes de 20 años se ponen nerviosos y preocupados, pero yo no".

Dani Alves no ve problema en la edad

El brasileño de 39 años insistió en aclarar que se encuentra vigente y preparado para nuevos retos: “La edad tiene sus pros y sus contras. Hay muchas cosas que haces cuando tienes 20 años, pero no las haces cuando eres mayor. La madurez viene solo de vivir. También tengo la experiencia de haber vivido casi todo en el deporte”.