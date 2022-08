Las expectativas de Pumas UNAM en el mercado de pases han sido colmadas de gran manera producto de importantes fichajes logrados, principalmente, con el de Dani Alves, futbolista más ganador de la historia y que ya disputó sus primeros dos partidos oficiales con la institución. Sin embargo, aún puede haber una última novedad, ya que el conjunto universitario está tras los pasos de otro jugador internacional.

Los Felinos presentaron en su momento una oferta al Club Sport Herediano por el joven de 19 años, Jewisson Bennette, quien irrumpió de gran manera en la liga de su país, y suma chances para estar entre los convocados por Luis Fernando Suárez para el Mundial de Qatar 2022. No obstante, las negociaciones se enfriaron en los últimos días, ya que Pumas sufrió un importante cambio que le quitó margen en las tratativas.

Y es que según informó ESPN, el monto que Pumas estaba dispuesto a ofrecer por la joven promesa, estaba atado a la respuesta que daría Dani Alves, la cual acabó por ser positiva y se llevó gran parte del presupuesto que la institución tenía preparado para ir a la carga por Jewisson Bennette. Por estas horas, el fichaje parece difícil, pese a que todavía no está descartado y las conversaciones entre directivas continúan.

Orlando Moreira, vicepresidente de Fuerza Herediana, habló con ESPN y señaló: "Que haya una reunión no significa que tengan que darse las cosas tal y como pretenden. Hubo una reunión, efectivamente, se hablaron de varias cosas y hay que entender algo sobre el futbol, es muy cambiante, ahora que Pumas invierte en traer a Dani Alves las cosas tienden a cambiar, y nosotros no queremos cambiar".

¿Se enfrían las negociaciones?

Asimismo, Moreira dejó en claro que Herediana pretende hacer un buen negocio con su joven estrella: "Por la parte económica, sencillamente, Dani Alves no va a ganar diez dólares. Me imagino que esto lo que hace es que complica el presupuesto para lo que se pretende. No podemos regalarlo. Si hay una buena oferta, él sale antes del Mundial. Sino, sería después del Mundial. Acá lo que queremos ver es lo que más nos convenga a él como a nosotros".