Pumas obtuvo un gran triunfo al vencer por 2-0 a Rayados en el partido de este domingo gracias a los dos goles de Álvaro Angulo. El equipo de Efraín Juárez consiguió su segunda victoria consecutiva y aún se mantiene invicto en el Clausura 2026.

Después del partido en CU, Álvaro Morales atacó públicamente a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas, dando a entender que en el pasado pensó en despedir a Efraín Juárez y que incluso ya tenía en mente posibles reemplazantes.

“El Vicepresidente Deportivo de los Pumas, Antonio Sancho, tendrá que esperar un poco más para echar a Efraín Juárez que tiene a estos Pumas en el tercer lugar de la tabla general y el equipo con más goles (anotados) y uno de los dos invictos de este certamen”, expresó el periodista en Futbol Picante.

¿Antonio Sancho pensó en reemplazantes?

“Antonio Sancho, quien ya tenía en mente a Robert Dante Siboldi y a Memo Vázquez. No, señor Sancho, mientras Efra siga ganando, usted se va a quedar con las ganas, se va a quedar todavía con las ganas de querer quitarlo”, agregó Álvaro Morales al apuntar contra Antonio Sancho.

Efraín Juárez ha tenido momentos turbulentos en Pumas, pero actualmente podría decirse que se encuentra en la mejor versión de su equipo desde su llegada hace casi un año. Los Felinos están 3° en la Liga MX con 15 puntos en siete partidos.

Álvaro Morales dio a entender que Antonio Sancho pensó en destituir a Efraín Juárez, aunque el directivo de Pumas siempre manifestó su apoyo al entrenador al menos de manera pública cuando el técnico era sumamente criticado por los resultados negativos.

