Álvaro Morales es uno de los periodistas más polémicos que tiene el futbol mexicano hoy en día, pero lo cierto es que cualquier canal quisiera contar con sus servicios. Su estilo directo, confrontativo y sin filtros lo ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la televisión deportiva.

Actualmente, el guatemalteco está trabajando para ESPN, cadena en la que lleva más de 20 años de trayectoria. Sin embargo, todos los caminos apuntan a que su futuro podría cambiar de rumbo muy pronto, convirtiéndose en el fichaje estelar de otra televisora.

El reconocido columnista Francotirador de Récord reveló en las últimas horas que Morales ya tiene sobre la mesa una oferta de FOX, pensando en el Mundial de 2026. La intención es clara: sumarlo a sus transmisiones y debates para reforzar su panel de talentos de cara al máximo torneo de selecciones.

Los detalles que dio Francotirador

“Ya de cierre, ahora sí, el bombazo de Doña Tele. Cuando creía que Televisa era la señal que estaba tirando la casa por la ventana para romperla con nuevo talento en el Mundial 2026”, expresó el columnista en primer lugar sobre el posible fichaje estelar.

“Me enteré que la que le hará competencia es la que ahora tiene más equipos de Liga MX, que está creciendo y creciendo en oferta de transmisiones, especialmente tras la compra de Caliente TV, es decir, FOX, el de los Murdoch que va por Tubi, pues”, agregó.

Y por último cerró: “Resulta que la Doña Tele que lidera Carlos Martínez ya eligió la gran carta que quiere para sus mesas de debate, ya puso en la mesa la oferta y está cerca de cerrar el traspaso que será la bomba de fichajes para la pantalla deportiva mexicana: FOX camina con la contratación de… ni más ni menos que… Don Álvaro Morales de ESPN.”