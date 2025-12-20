Pumas Femenil este Apertura 2025 tuvo un grave problema y es que pese a que empezó muy bien el torneo terminó por quedarse fuera de la liguilla una vez más. Fue por eso que Marcelo Frigério tuvo que dar las gracias a la plantilla en esta ocasión y así es como llegó al banquillo para el próximo semestre Roberto Medina, proveniente de Atlas.

El plan es que con las jugadoras que ya tienen sumando las que llegarán el equipo pueda ser más competitivo y pueda lograr proezas como las de FC Juárez, Toluca o Cruz Azul. Es por eso que ahora van en busca de futbolistas que tienen talento en otras escuadras, pero que a su vez no les dan el espacio necesario que deberían.

Nuevo refuerzo en Pumas Femenil

Una de estas jugadoras es precisamente la llegada de Montserrat Hernández, de acuerdo con el periodista Bruno Hernández, la jugadora que actualmente milita en Chivas estaría llegando en la escuadra universitaria para este nuevo torneo. Aunque no se ha hecho oficial esta es la primicia que da a conocer respecto a su futuro.

La mediocampista de 26 años ha sido parte no sólo de la escuadra rojiblanca, sino que tiene un pasado en el conjunto del América. Siendo escuadras rivales ha tenido la posibilidad de vestir las dos camisetas de un par de clubes muy competitivos, es por ello que la llegada a la escuadra de Medina puede venirle muy bien al equipo.

Estando en la escuadra azulcrema fue capaz de conseguir un par de títulos con la plantilla, aunque en su etapa con el Rebaño su participación fue más discreta se espera que tenga buen rendimiento en esta ocasión y completando en la defensa con alguna otra incorporación se podría armar un buen equipo, aunque ahora la competencia estará al doble.

En síntesis

Pumas Femenil busca una reestructuración tras quedar fuera de la liguilla en el Apertura 2025 , marcando el fin de la etapa de Marcelo Frigério .

busca una reestructuración tras quedar fuera de la liguilla en el , marcando el fin de la etapa de . Roberto Medina (ex-Atlas y bicampeón con Tigres) fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico para el Clausura 2026 .

(ex-Atlas y bicampeón con Tigres) fue presentado oficialmente como el para el . La mediocampista de 26 años, Montserrat Hernández , se perfila como refuerzo estelar tras su salida de Chivas ; cuenta con experiencia previa y títulos en el América .

, se perfila como refuerzo estelar tras su salida de ; cuenta con experiencia previa y títulos en el . El proyecto, respaldado por el nuevo vicepresidente deportivo Antonio Sancho, busca emular el crecimiento de equipos como FC Juárez y Toluca.

