Luego de los temas que parecían no estar resueltos para que se confirmara el fichaje de Robert Morales con Pumas, este martes les llegó el Regalo de Reyes, ya que el jugador ahora sí ya tiene un acuerdo de palabra con el conjunto para arribar lo antes posible a la escuadra universitaria y convertirse en el nuevo refuerzo.

Esta era una de las posiciones más esperadas, y es que parece ser que ahora sí tendrán a su segundo “9” que pueda suplir las bajas de Guillermo Martínez y José Juan Macías. Aunque los dos antes mencionados tenían buena calidad goleadora, las lesiones los dejaron fuera en momentos importantes, por ello se optó por esta opción.

¿Mal fichaje de Robert Morales?

De acuerdo con César Luis Merlo, el jugador llegaría a Pumas cedido desde Toluca por un año y con opción a compra. Cabe mencionar que Efraín Juárez lo quiere listo esta semana para que pueda estar al 100% y disputar ya el primer partido del Clausura 2026, por lo que en las próximas horas se podría hacer oficial su llegada.

Sin embargo, en la publicación del propio Merlo, la afición de Pumas se hizo presente con poca fe a su nuevo jugador, pero lo que llamó la atención fueron los comentarios de los seguidores escarlatas quienes se encontraban felices de que hubiera salido de la plantilla, lo cual no habla nada bien del futbolista ante su llegada.

El tema aquí es que los datos respaldan esos comentarios, ya que tomando en cuenta lo que ha hecho Memote en 72 partidos es lo doble de lo que Robert hizo en 76 encuentros; es decir, el delantero actual de Pumas ya suma un total de 26 anotaciones, mientras que su nuevo refuerzo tan sólo 13, algo que sin duda pone a pensar en si es el ideal.

En síntesis