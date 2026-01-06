El pasado fin de semana se llevó a cabo un duelo amistoso de pretemporada en Cantera, donde el conjunto de los Pumas recibió a FC Juárez. El partido se estaba llevando con completa normalidad hasta que supuestamente Adalberto Carrasquilla habría hecho una dura entrada sobre un juvenil de los Bravos, lo que derivó en una gran pelea.

Publicidad

Publicidad

De esta manera el partido se terminó alrededor del minuto 60 debido a la situación. En un video que se reveló el domingo se pudo ver cómo Jesús Murillo suelta un gran golpe a “Coco”, con un video que lo respalda. Según esta versión de AS Deportes menciona que un jugador de Bravos habría golpeado a Carrasquilla y éste hizo lo mismo.

¿Sí fue Carrasquilla otra vez?

Fue ahí donde se calentaron los ánimos y comenzó más fuerte la pelear entre los banquillos. Sin embargo, en Fox Deportes tuvieron una entrevista con Pedro Caixinha, quien dio a conocer que sí empezó la agresión por parte del jugador de los Pumas y que de ahí se originó todo, aún cuando no fue la única pelea que se desató.

“Sí hubo una entrada más fuerte, una entrada que yo creo que en el futbol se puede considerar como una agresión y después, a partir de ahí hubo una respuesta a esa agresión de jugadores nuestros y a partir de ahí se volteó todo, eso fue lo que pasó”, haciendo énfasis a lo ocurrido, por lo que señalaría que sí fue el paraguayo quien inició todo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cabe mencionar que la fuente anterior mencionó que lo sucedido más tarde fue que para calmar las cosas Efraín Juárez le pidió al equipo que se fueran a entrenar a otra cancha, pero Rodolfo Pizarro le habría contestado de mala manera y por ello se dio de nueva cuenta otra pelea. Pero esa no pasó a mayores porque el mismo Caixinha la detuvo.

ver también ¿Adalberto Carrasquilla generó pelea en Cantera durante el partido amistoso de Pumas vs FC Juárez de la pretemporada?

En síntesis

Adalberto Carrasquilla inició una pelea tras realizar una dura entrada durante un partido amistoso en Cantera .

inició una pelea tras realizar una dura entrada durante un partido amistoso en . El encuentro finalizó en el minuto 60 debido a las agresiones físicas entre ambos planteles.

debido a las agresiones físicas entre ambos planteles. Pedro Caixinha confirmó que la gresca comenzó por una agresión del jugador de los Pumas.

Publicidad