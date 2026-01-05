Pumas es uno de los conjuntos que ha estado buscando fichajes estratégicos, si bien la llegada de Juninho ha sido uno de los que se esperaba por el hecho de no contar con delanteros, el paso que tuvo en Flamengo en su último año no fue el mejor, por lo que se pensaba en que una compañía se le sumara en este mercado invernal.

Es por ello que ahora con cada uno de los cambios que se hicieron desde la presidencia y directiva deportiva se han ido analizando a los posibles fichajes para que lleguen a cumplir con las exigencias que tenía el equipo y poco a poco se han cumplido, es por ello que estarían a nada de cerrar a ese segundo “9” que han estado deseando.

¿Quién será el fichaje de Pumas?

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, el equipo universitario está muy cerca de concretar el fichaje del paraguayo Robert Morales, quien recientemente se coronó bicampeón con Toluca y además consiguió un Campeón de Campeones con la escuadra escarlata, por lo que algo tuvo que aprender de Antonio Mohamed.

Aunque la competencia estaba complicada para él en el primer equipo ahora tendrá una oportunidad muy importante en el equipo auriazul. Cabe mencionar que la fuente afirma que es casi un hecho que el futbolista se concreta para llegar al equipo de Efraín, pero falta por afinar algunos detalles en los que tienen que estar de acuerdo.

Hasta el momento el conjunto ya tiene un par de jugadores que llegaron cedidos, como es el caso de César Garza y Tony Leone, ambos futbolistas que pertenecen a Rayados; Jordan Carrillo, quien ya se estrenó con el equipo cuando se enfrentó ante el FC Juárez en el partido amistoso y Juninho, por lo que sólo están a la espera de que se concrete este.

