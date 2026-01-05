El delantero Juninho dejó el Flamengo de Brasil y ya está en México para ser parte de la Liga MX y disputar el Clausura 2026. En el aeropuerto, el jugador fue abordado por la prensa y periodistas, y comentó sus primeras sensaciones tras ser transferido.

Ya como futbolista de Pumas UNAM, comentó: “Conozco muchos jugadores, algunos brasileños del club, como Nathan (Silva) del fútbol local. Conozco de Pumas, sé que es un equipo muy importante del país y estoy muy feliz de representar a Pumas”.

Además, agregó: “Sé un poco de acá. Tengo algunos amigos en el fútbol mexicano, es una liga muy competitiva. Y estoy feliz de estar aquí y representar a Pumas”. “Con certeza, por la grandeza del club, creo que sí. Espero poder ayudar. Daré lo mejor siempre”, subrayó.

Por otro lado, sostuvo: “Vine para poder ayudar. Espero poder ayudar al equipo. Y sé que puedo ayudar. Con la ayuda de mis compañeros. Pero es trabajo todos los días. Depende del día a día. Juego a juego”. Incluso descartó pensar desde ahora en metas personales como el goleo: “No pensé en ser artillero o algo del tipo. Pero sí pensé en poder ayudar al club. Para ganar los tres puntos”.

Acorde a la información del periodista Fabrizio Domínguez Castilla, el jugador se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros y podrá estar a disposición del entrenador Efraín Juárez para debutar en la Jornada 1 ante Querétaro de local.

¿Cómo fue el ciclo de Juninho en Flamengo?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante de 29 años fue parte de 32 compromisos, siendo titular en apenas 7 juegos. Marcó solo 4 goles y no realizó asistencias. Su ciclo en México es una oportunidad de tener más minutos y protagonismo.

