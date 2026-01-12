Pumas UNAM no comenzó el Clausura 2026 de la mejor manera y los cambios que la afición esperaba después del torneo pasado todavía no se reflejan en el equipo. Este domingo, los universitarios igualaron 1-1 ante Querétaro en condición de local y, como era de esperar, los aficionados no perdonaron a los futbolistas, abucheando a varios jugadores tras el final del encuentro.

Uno de los más señalados fue José Caicedo, quien ya había sido recibido con abucheos antes de ingresar al campo, mostrando que la afición no estaba de acuerdo con su participación. Minutos después, el colombiano fue protagonista involuntario del empate visitante, lo que incrementó aún más el descontento de la gente presente en el Estadio Olímpico Universitario.

Tras la situación, José Caicedo decidió cerrar sus redes sociales, una medida para alejarse de la presión y los comentarios negativos que recibía de los seguidores. El mediocampista es considerado por muchos como uno de los jugadores más cuestionados de Pumas.

Juárez habló del error de Caicedo

El entrenador Efraín Juárez abordó la situación en conferencia de prensa, reconociendo que hubo fallos individuales que afectaron al equipo: “Un tema de concentración individual, desafortunadamente, pero es así y es Jornada 1. En casa tenemos que hacernos importantes, hacernos fuertes y nos está faltando esa situación”, explicó, subrayando que aún hay margen de mejora y que el grupo debe aprender de los errores desde el inicio del torneo.

El debut del Clausura 2026 dejó claro que Pumas todavía no logra convencer a su afición, que espera cambios contundentes y resultados positivos que reflejen el trabajo realizado en el mercado de pases. La presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico seguirá aumentando mientras el torneo avance, y cada partido se convierte en una prueba de carácter para los universitarios.

Los dirigidos por Juárez tienen revancha rápido ya que este jueves les toca visitar a Tigres en el Volcán por la segunda jornada del torneo y no hay mejor manera de salir de un mal momento enfrentando a un gran rival.

