Efraín Juárez sacó pecho por el momento que atraviesa Pumas UNAM: “Es gracias a los jugadores”

En el marco de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM no dejó dudas en su casa y dio un golpe sobre la mesa al vencer 2-0 a Rayados en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Con este resultado, los Auriazules son 3° con 15 unidades, a solo tres del líder Chivas.

Tras el compromiso, el driector técnico Efraín Juárez habló en conferencia dep rensa e indicó quiénes son los responsables de este momento: “Siempre he dicho que todo lo que está ocurriendo es gracias a los jugadores. Han creído en el proceso y lo demuestran en cada acción. Para un técnico, lo más difícil es convencer, pero ellos han comprado la idea“.

Por otro lado, subrayó: “Nunca he trabajado para callar bocas; he trabajado para conseguir resultados toda mi vida. Este logro se lo debo mucho a los jugadores. No ha sido fácil: hemos sufrido, llorado, nos hemos abrazado y trabajado mucho“.

Además, agregó: “Logré que en la pretemporada participara el 80% de los jugadores, algo que nunca había logrado antes desde que llegué. Sabía que, más que cuestión de tiempo, era necesario que todo encajara: los refuerzos, los nuevos integrantes y quienes están aportando y entendiendo el proyecto“.

También se dio lugar para hablar de los hechos de violencia ocurridos en el país este domingo: “Estoy al tanto de lo que pasa en el país, pero es difícil dar una impresión personal. Comento que debemos ponerle esfuerzo y espero que la situación mejore para los mexicanos“.

¿Cuándo y dónde juega Pumas UNAM por la Jornada 8 del Clausura 2026?

De cara a la siguiente fecha, y con el objetivo de seguir en la senda de la victoria, los Universitarios estarán visitando a Xolos por la Jornada 8 del torneo nacional el próximo viernes 27 de febrero desde las 21:06 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana.

En síntesis