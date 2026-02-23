Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

Efraín Juárez sacó pecho por el momento que atraviesa Pumas UNAM: “Es gracias a los jugadores”

El director técnico mexicano habló en conferencia de prensa tras la victoria de los Universitarios ante los Albiazules por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Efraín Juárez habló en conferencia de prensa tras la victoria de Pumas UNAM ante Rayados por el Clausura 2026
© Getty ImagesEfraín Juárez habló en conferencia de prensa tras la victoria de Pumas UNAM ante Rayados por el Clausura 2026

En el marco de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM no dejó dudas en su casa y dio un golpe sobre la mesa al vencer 2-0 a Rayados en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Con este resultado, los Auriazules son 3° con 15 unidades, a solo tres del líder Chivas.

Publicidad

Tras el compromiso, el driector técnico Efraín Juárez habló en conferencia dep rensa e indicó quiénes son los responsables de este momento: “Siempre he dicho que todo lo que está ocurriendo es gracias a los jugadores. Han creído en el proceso y lo demuestran en cada acción. Para un técnico, lo más difícil es convencer, pero ellos han comprado la idea“.

Por otro lado, subrayó: “Nunca he trabajado para callar bocas; he trabajado para conseguir resultados toda mi vida. Este logro se lo debo mucho a los jugadores. No ha sido fácil: hemos sufrido, llorado, nos hemos abrazado y trabajado mucho“.

Tweet placeholder
Publicidad

Además, agregó: “Logré que en la pretemporada participara el 80% de los jugadores, algo que nunca había logrado antes desde que llegué. Sabía que, más que cuestión de tiempo, era necesario que todo encajara: los refuerzos, los nuevos integrantes y quienes están aportando y entendiendo el proyecto“.

También se dio lugar para hablar de los hechos de violencia ocurridos en el país este domingo: “Estoy al tanto de lo que pasa en el país, pero es difícil dar una impresión personal. Comento que debemos ponerle esfuerzo y espero que la situación mejore para los mexicanos“.

¿Cuándo y dónde juega Pumas UNAM por la Jornada 8 del Clausura 2026?

¿Renueva en Pumas? Keylor Navas reveló detalles sobre su futuro y su retiro: “Quiero jugar…”

ver también

¿Renueva en Pumas? Keylor Navas reveló detalles sobre su futuro y su retiro: “Quiero jugar…”

De cara a la siguiente fecha, y con el objetivo de seguir en la senda de la victoria, los Universitarios estarán visitando a Xolos por la Jornada 8 del torneo nacional el próximo viernes 27 de febrero desde las 21:06 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana.

Publicidad

En síntesis

  • Pumas UNAM venció 2-0 a Rayados en el Estadio Olímpico por la Jornada 7.
  • El director técnico Efraín Juárez atribuyó el éxito del equipo al compromiso de sus jugadores.
  • Los Auriazules alcanzaron 15 unidades, ubicándose en el tercer lugar del Torneo Clausura 2026.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
La incertidumbre que vive Sergio Ramos por su futuro tras su salida de Rayados
Futbol Internacional

La incertidumbre que vive Sergio Ramos por su futuro tras su salida de Rayados

Domènec Torrent halagó a Efraín Juárez tras el triunfo de Pumas
Liga MX

Domènec Torrent halagó a Efraín Juárez tras el triunfo de Pumas

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Pumas UNAM sobre Rayados de Monterrey
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Pumas UNAM sobre Rayados de Monterrey

El DT con pasado en América que suena como reemplazo de Gallardo en River Plate
América

El DT con pasado en América que suena como reemplazo de Gallardo en River Plate

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo