Este domingo se terminó el camino de Pumas UNAM en la Liga MX tras la eliminación en los cuartos de final de la Liguilla en manos de Cruz Azul. Ahora a los Felinos se le avecinan días y semanas de preparación para el futuro.

En este sentido, la directiva comenzará a tomar decisiones de cara al Apertura 2024. Uno de los temas a discutir es si Gustavo Lema seguirá o no en el cargo. Y la otra cuestión principal está relacionada a la llegada y salida de jugadores.

Con respecto a lo segundo y ya finalizado el Clausura 2024, la situación contractual de Toto Salvio es algo que deberá resolver Pumas más pronto que tarde y puede haber novedades en los próximos días.

Los detalles de la situación de Toto Salvio con Pumas UNAM

En términos estrictamente legales, el vínculo de Toto Salvio con los Felinos concluye el 30 de junio de este año. En la previa a la llave con Cruz Azul, el argentino manifestó su deseo de renovar su contrato con el club.

La continuidad de Toto Salvio es una incógnita (Imago7)

“Estamos en pláticas. Esperando que se pueda resolver y ojalá lo antes posible porque mi deseo es quedarme. Estoy en un club muy grande y mi objetivo es salir campeón. Quiero vivir eso. Ojalá la renovación salga bien así me puedo quedar”, fue lo que dijo Toto Salvio públicamente en una entrevista con “Análisis Pumas”.

No obstante, cuando parecía que la cuestión se encaminaba hacia una renovación, el reportero Fabrizio Domínguez Castilla reveló que aún no hay acuerdo entre el argentino y Pumas y que hay grandes posibilidades de que Toto Salvio no extienda su contrato con el club.

Si finalmente se confirma la salida del argentino, el último partido del delantero con la playera de los Felinos habrá sido en la vuelta de los cuartos de final contra Cruz Azul. Lo más factible es que haya más novedades en los próximos días sobre la situación de Toto Salvio y Pumas.