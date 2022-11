¡Comienza el Mundial Qatar 2022! Este domingo 20 de noviembre inicia la acción de la Copa del Mundo con el partido entre los anfitriones y Ecuador, pero la Selección Mexicana todavía tiene que esperar un poco más para hacer su tan esperado estreno ante Polonia.

Aunque todavía no se conoce la propuesta con la que Gerardo Martino buscará quedarse con los primeros tres puntos en Qatar 2022, lo cierto es que hay una serie de consideraciones que debe tener muy presente el Tri para superar a Robert Lewandowski y compañía.

Edson Álvarez se siente listo para hacerle frente a Polonia y Argentina

Cuatro años después de disputar su primer Mundial, el Machín asegura que ahora llega mucho más maduro a la competencia y espera conseguir algo importante ante los rivales más complicados del Grupo C. "Es mi segundo Mundial, obviamente ya me siento mejor. Me siento con mucha más experiencia yo creo que el Mundial de Rusia sólo fue una probadita y ahora me siento muy bien", comentó el mexicano en entrevista con Mauricio Ymay, periodista de ESPN.

¿Cómo ven a Funes Mori y Martino en Argentina?

Marcelo Benedetto, periodista argentino, destacó el aporte de Rogelio Funes Mori y Gerardo Martino al futbol de su país y aseguró que ambos serán reconocidos en el duelo que disputará la Selección Mexicana ante la Albiceleste. "Van a ser aplaudidos, Argentina va a pasar por otro lugar, son jugadores que le dieron mucho al futbol argentino. Para mí (Funes Mori es) un jugador importante, que tiene su historia y que creo que es una cuestión de confianza y credibilidad", dijo a TUDN

