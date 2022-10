Lionel Messi, capitán y máxima figura de la Selección Argentina que compartirá con México el Grupo C del Mundial de Qatar, expresó su preocupación por dos lesiones en el equipo a falta de poco más de un mes para el inicio de la competencia.

El Mundial de Qatar tiene una particularidad que lo diferencia de cualquiera de las otras ediciones anteriores de la competición y tiene que ver con el ajustado calendario que tuvo el año por tener que jugarse este entre noviembre y diciembre, por lo que los futbolistas de cada seleccionado terminarán su participación en las ligas en las que militan muy cerca de la fecha de inicio del más importante de todos los torneos.

Así las cosas, cualquier lesión en el tramo final de la temporada podría representar una baja en la Copa del Mundo, algo a lo que no hay seleccionado que no esté expuesto. En el caso de la Selección Argentina, quecompartirá con México el Grupo C y llega como una de las grandes candidatas a pelear por el título, hay actualmente dos lesiones que generan esa preocupación.

El encargado de reconocerlo fue nada menos que Lionel Messi, capitán de La Albiceleste que para muchos continúa siendo a sus 35 años el mejor futbolista del planeta. “Es un Mundial diferente, a jugarse en una época diferente a las anteriores. Cualquier cosa mínima que te puede pasar, te puede dejar afuera", comenzó diciendo en diálogo con DirecTV Sports.

Y agregó: "Lo que les pasó a Paulo (Dybala) y Fideo (Ángel Di maría) a nivel personal a uno lo preocupa. Y ver esas cosas da más miedo, pero salir a jugar pensando en eso puede ser contradictorio. Lo mejor es actuar con normalidad y jugar. Es la mejor manera de estar bien. Ojalá se recuperen. Tienen tiempo de sobra. Ojalá podamos llegar todos bien”.

La Selección Argentina estará haciendo su debut en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita el 22 de noviembre, mismo día en que México se estrenará ante Polonia. La Albiceleste y El Tri se verán las caras en la segunda jornada del Grupo C, el 26 de noviembre en Lusail.