Qatar 2022, con el debut de la Selección de México contra la Polonia de Robert Lewandowski, está cada vez más cerca. En el país azteca se está viviendo un clima tenso y de crítica, sobre todo después de lo que fue la sufrida clasificación a través de CONCACAF y la derrota en el amistoso ante Paraguay...

Gerardo Martino está en el ojo de la tormenta. El argentino acusó una persecusión de los medios de comunicación y los aficionados, desde las redes, a su trabajo. Y esta vez fue José Manuel de la Torre quien tomó la palabra en una entrevista con TUDN: "En la opinión popular, no nos gusta un técnico extranjero".

"Yo te lo digo sinceramente: en México hay extremadamente buenos entrenadores que no se consideran y se minimiza demasiado al nacional. Con todo respeto a los extranjeros, somos muy buenos y por eso tiene que hacer la diferencia. Si no la hace, se lo va a criticar y se le va a exigir que sea el mejor", agregó.

Chepo de la Torre, que estuvo a cargo de equipos importantes como Chivas de Guadalajara, los Diablos Rojos del Toluca y Santos Laguna, sepultó al estratega sudamericano con sus palabras en dicha entrevista: "Si no aguanta, que se vaya. Así de fácil, no nomás para el extranjero. También para el mexicano".

"Cuando no se habla bien es porque tampoco los resultados te han acompañado. No es fácil poderlo hacerlo, pero lo bueno no vende. Si no se habla de una cosa, de otra, de controversias, es lo que hace polémica a pesar de que muchas veces no se tenga razón. Pero es así", cerró el experimentado DT.