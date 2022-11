El atacante del Napoli, gran figura de México en Qatar 2022, prefiere no hablar sobre los antecedentes negativos.

Chucky Lozano no cree en la maldición del quinto partido: "Es un cliché"

Está claro que la Selección Mexicana no llega al Mundial de Qatar 2022 envuelta en un poderoso entusiasmo. Ni el funcionamiento ni los resultados han ayudado a que las críticas se transformen en ilusión de cara al gran certamen. La derrota en el amistoso ante Suecia agravó el panorama, pero Chucky Lozano se muestra optimista.

El Tri no ha podido alcanzar los Cuartos de Final, pese a que tampoco nunca tropezó en la primera fase. Caer en Octavos de Final se volvió una costumbre, a tal punto de que se habla sobre "la maldición del quinto partido". En un texto publicado para The Player's Tribune, Chucky Lozano prefirió no prestar atención a aquello.

"Sé que a la gente le gusta hablar de la maldición del quinto partido en el Mundial y de la presión en el equipo mexicano, pero la verdad, no gasto mi tiempo en eso. No vale la pena decir nada sobre eso, excepto que no estoy interesado en las supersticiones. Es un cliché", manifestó Hirving Lozano.

Respecto a la madurez que alcanzó de un Mundial a otro, Lozano refirió: "No soy el mismo muchacho que fui hace cuatro años en Rusia. No somos el mismo equipo. Hemos vivido mucho en estos cuatro años, algunas cosas buenas y otras malas, pero somos el mismo país y viviremos estos momentos juntos, los 130 millones que somos", afirmó.

El Tri en el Grupo C

La Selección Mexicana tendrá su ansiado debut el próximo martes 22 de noviembre, cuando se mida ante Polonia. Luego, el 26 se enfrentará a Argentina y por úiltimo, cerrará la fase de grupos el 30 de noviembre, ante Arabia Saudita.