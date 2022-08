Mundial de Qatar 2022. Todos soñamos con la copa y todos estamos a la espera de que el balón comience a rodar en el Estadio Al Khor el próximo domingo 20 de noviembre. Algunos afortunados tendrán la posibilidad de viajar hacia el país asiático para poder alentar a su Selección Nacional de cerca, por lo que aquí le contaremos a este privilegiado grupo sobre cómo comprar entradas para los partidos.

Lo primero que hay que resaltar es que absolutamente todos los tickets los obtienes a través del sitio oficial de FIFA, en donde debes crearte un usuario, compartir todos tus datos y esperar a tener un poco de suerte. Y es que si recién ahora intentas adquirir boletos, necesitas de una alta cuota de fortuna para lograr tu cometido. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Es importante señalar que ya hubo dos períodos de venta: el primero fue entre el 19 de enero y el 29 de marzo; mientras que el segundo tuvo lugar entre el 5 de julio y el 16 de agosto. Ya se han vendido casi 2.5 millones de entradas, pero aquí no termina. Tal como indicó la Federación Internacional en sus redes sociales, todavía habrá una "fase de ventas de última hora".

¿Cuándo será la fase de ventas de última hora?

La FIFA te invita a que estés atento a su página web (FIFA.com/tickets) a partir de finales de septiembre, fecha en la que se dará a conocer el período de venta "de última hora". El mismo durará hasta el final de la Copa del Mundo y los tickets se asignarán por orden de solicitud. A su vez, se confirmarán de inmediato después de que realices el pago. También tendrás la oportunidad de comprar directamente en las taquillas de Doha, pero esto suena sumamente arriesgado y dependes de que no haya un lleno completo en el estadio. Y siendo México, es complicado...

¿Cuánto salen las entradas?

Los precios de las entradas dependen, obviamente, del tipo de partido al que quieras asistir y de la ubicación (categoría) en el estadio. A continuación, un breve cuadro para que tengas toda la información que necesitas sobre el tema:

Partido Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Inaugural 618 440 300 Fase de grupos 220 165 69 Octavos de Final 275 206 96 Cuartos de Final 425 290 206 Semifinales 955 660 357 Tercer y cuarto puesto 425 302 206 Final 1600 1000 605

¿Habrá entradas en reventa?

No. Si quieres asistir a un partido debes tener máxima precaución con este tema: no habrá venta de entradas en reventa. Solamente las puedes adquirir a través de la página oficial de FIFA, como te comentamos anteriormente, por lo que si corres el riesgo de comprarle tickets a un desconocido, éstos pueden ser falsos. Además, la Federación no se hará cargo de la situación y no te reembolsará el dinero.

Hay una forma de "reventa", pero la misma correrá con el consentimiento por escrito de la FIFA, en donde publicará una Política de Transferencia y Reventa de Entradas y allí sí podrás adquirir entradas con la tranquilidad de que no se trata de una posible estafa.

México, Top 3 en la tabla de ventas

Como no podía ser de otra manera, hasta el momento México está entre los países que más entradas solicitó para lo que será el Mundial de Qatar 2022. Qatar lidera esta lista, Estados Unidos sorprendentemente se ubica en segundo lugar y el Tri cierra el podio. Más atrás encontramos a Emiratos Árabes, Inglaterra, Argentina, Brasil, Gales y Australia.