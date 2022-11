Mientras muy probablemente Lionel Messi se encontraba dormido en la concentración de la selección argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, en redes sociales el periodista David Faitelson y el boxeador Saúl Canelo Álvarez se enfrascaron en una pelea derivada del video donde, aparentemente, el 10 de la Albiceleste patea un jersey de la selección mexicana.

Luego de que en redes sociales circulara un video del festejo en el vestidor de Argentina por su victoria sobre la selección mexicana en el que, aparentemente, Lionel Messi patea una camiseta de México, Saúl el Canelo Álvarez se mostró enfurecido en redes sociales y amenazó al astro argentino.

Al enterarse de las amenazas del boxeador mexicano al futbolista argentino, y de exigirle respeto a México, se manifestó David Faitelson, también en Twitter, para aclarar la situación: "Se equivoca (Saúl) el Canelo Álvarez. (Lionel) Messi es de ese estilo. Es un futbolista que respeta y se da a respetar. Pone la camiseta delante de él y estira la pierna para sacarse la zapatilla. No inventemos tonterías donde no las hay. Argentina ganó y punto".

De sobra es sabido que Saúl Canelo Álvarez aborrece a David Faitelson quien le pidió en Twitter que se concentre en poder conseguir una revancha ante el boxeador ruso Dmitrii Bivol. El periodista de ESPN le dijo al boxeador mexicano que "amenazar a un futbolista me parece muy cobarde" y el peleador le respondió: "cobarde tú, cabrón, porque cuando me tienes enfrente eres un ángel".

David Faitelson llamó cobarde al Canelo Álvarez

Y para evadir la agresión de Saúl Canelo Álvarez, David Failtelson le recalcó que no es a un periodista o a un futbolista a quien debe retar sino a Dmitrii Bivol: "¿Y qué quieres? ¿Que me suba a pelear contigo? Somos de pesos diferentes -ya lo dijiste-, pero yo te insisto: el que no fue “un ángel” contigo fue Bivol. A él tienes que buscarlo. No a un futbolista, no a un periodista, a Bivol…?