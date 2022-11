Faltan nada más que algunas horas para que la Selección Mexicana tenga su tan esperado estreno en el Mundial de Qatar. Este martes, el Tri debutará en el Grupo C frente a Polonia, en un encuentro que puede resultar vital para sus aspiraciones de acceder a la siguiente instancia. En conferencia de prensa, Guillermo Ochoa habló sobre varias cuestiones, incluida la situación de su compañero, Raúl Jiménez.

"Bueno, a Raúl lo veo con unas ganas enormes, una ambición y un hambre, un deseo de jugar, de querer estar en la cancha, de ayudar al equipo. Yo creo que las ganas de volver a este nivel y de volver a jugar al futbol que ha mostrado Raúl después de lo que le pasó en la cabeza es un ejemplo para todos y tiene que ser un ejemplo de motivación, un ejemplo de vida para futbolistas y para no futbolistas", señaló Memo Ochoa cuando se le preguntó sobre Raúl Jiménez.

La convocatoria del centrodelantero de Wolverhampton ha recibido muchas críticas, debido a que Raúl regresa tras lesión y dejó sin lugar a Santiago Giménez. Sin embargo, Ochoa lo respalda de manera absoluta: "El hecho de tenerlo aquí y de tenerlo al 100%, pues hace que los demás tengan que trabajar más. Y por supuesto que a Raúl lo he visto muy bien en los entrenamientos, lo he visto trabajando en cosas extra. Por ahí se es injusto muchas veces con él porque toman cinco segundos de un video, dicen que no está bien y ni siquiera tienen información necesaria para poder informar de lo que realmente pasa", manifestó el guardameta del América.

Ochoa reconoció su malestar por ese tipo de mensajes en contra de Jiménez, pero se ilusiona con verlo regresar a su mejor nivel en Qatar 2022: "Es triste esa información y es injusto con Raúl y seguramente de la forma que ha venido trabajando y lo bien que lo he visto en los entrenamientos y a la hora de que el Tata lo ha puesto, pues seguramente a la hora de que entre a la cancha lo va a hacer de muy buena forma", concluyó.

La amenaza de Lewandowski

Además de enfrentarse a Lionel Messi en la segunda jornada, Memo Ochoa tendrá una gran prueba desde el vamos ante otro delantero estelar: "Sabemos lo que es Lewandowski, conocemos su talento y los lugares donde ha jugado. Es un jugador que tiene la capacidad de cambiarte el juego. Será un reto importante para mí y mis compañeros”.