Tras dar el gran batacazo del Mundial de Rusia derrotando a la Selección Argentina 2-1 en su estreno, Arabia Saudita sufrió un revés que no mereció ante Polonia, pues cayó 2-0 pese a dominar durante gran parte del encuentro. Por esta razón, deberá definir su clasificación a octavos de final este miércoles enfrentando a México, que también tiene chanches de clasificar en caso de conseguir una victoria.

Hervé Renard, entrenador del seleccionado saudí que ganó gran popularidad en los últimos días luego que se difundiera el video de la arenga que dio en el entretiempo del partido ante La Albiceleste, cuando su equipo se encontraba abajo en el marcador para luego terminar remontando, compareció en rueda de prensa previo al trascendental duelo ante El Tri y dejó un desafiante mensaje.

“Por su puesto, creemos en nosotros. México no ha anotado, es un combinado muy fuerte, con excelentes delanteros, y somos conscientes de cómo juegan, y creo que mañana, por la noche, todo se definirá en los últimos compases, porque habrá suspenso en ambos estadios. Los que tengan el corazón débil, que se cuiden mañana”, manifestó.

A diferencia de lo que está sucediendo en México, Renard mostró tener un enorme respeto por Gerardo Martino, a quien consideró un entrenador de élite. “Conocemos perfectamente a su seleccionador, durante la carrera, si tienes la oportunidad de entrenar al Barcelona, creo que los demás entrenadores deben de guardar respeto, sabemos que el equipo es un conjunto muy aguerrido, el equipo americano, latinoamericano, muy habilidoso en la parte ofensiva. Contra Argentina, ya vimos lo que pasó y tenemos que pensar en nosotros, que es la clasificación”.

Y sobre el desenlace de un Grupo C en el que todos tienen chances de clasificar a octavos de final, concluyó: “Me parece que todos los equipos están en la misma situación, lo más importante es seguir vivos para mañana, saber que tenemos una oportunidad para clasificar y luchar arduamente. Sabemos que México tiene experiencia en Mundiales previos, tiene un mejor historial que Arabia Saudita y es verdad que tenemos una buena generación de jugadores, queremos escribir la historia, porque si no todo el mundo se olvidará de nosotros en 20 o 30 años. La última vez que Arabia llegó a la siguiente ronda fue en 1994”.

