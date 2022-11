El nombre de Rogelio Funes Mori sonó como una posibilidad en la alineación titular de la Selección Mexicana tanto en la previa del debut en el Mundial de Qatar ante Polonia como en la del duelo ante Argentina. Sin embargo, Gerardo Martino no solo se inclinó por otros nombres en el once, sino que todavía no le ha dado ni un solo minuto de juego.

Ya en la previa del partido de este miércoles ante Arabia Saudita, en que al Tri solo le sirve ganar y esperar después un resultado favorable en el choque entre argentinos y polacos, otra vez se mencionó al argentino naturalizado como opción para el equipo titular, aunque las últimas informaciones respecto a la alinación que planteará el Tata tienen a Henry Martín como última referencia de ataque.

Ante la posibilidad de que después de tanto esfuerzo por llegar, no solo por tomar la decisión de naturalizarse sino porque tuvo que recuperarse de una lesión que le permitió jugar muy poco en los meses previos al inicio de la Copa del Mundo, Rogelio Funes Mori pueda irse de Qatar sin jugar ni un solo minuto, quien salió a respaldarlo fue, curiosamente, André-Pierre Gignac.

"Como he dicho muchas veces, a mí me hubiera encantado jugar con Funes porque tiene presencia, aguanta bien la pelota. Es grandote, tiene buena definición. Yo no soy el entrenador y no quiero entrar en esas cosas. Todo el mundo lo mataba por ser naturalizado. Pero es un jugador que puede hacer la diferencia", comenzó diciendo el goleador francés de los Tigres de la UANL.

Y ya analizando la sequía goleadora del Tri en el Mundial, agregó: "A Funes lo conozco perfectamente. Metió goles increíbles, importantes. Tiene presencia y tiene definición, que es lo más importante para un delantero. Pero Henry también hizo una muy buena temporada con el América. Raúl regresa de lesión pero hasta hace muy poco era increíble en Inglaterra. Tenemos lo que necesitamos arriba, pero falta ese poquito de confianza".