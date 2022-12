André-Pierre Gignac no se anduvo con rodeos a la hora de elegir el futbolista con el que más le gustaría compartir un terreno de juego.

Entre Mbappé y Messi, Gignac no es ni tan francés ni tan mexicano

El próximo domingo, en el Estadio Iconic de Lusail, las selecciones de Argentina y Francia decidirán quién se coronará campeón en el Mundial de Qatar 2022. Para La Albiceleste, sería la vuelta a lo más alto después de 36 años. Para los galos, la oportunidad de conseguir un bicampeonato histórico.

Uno de los grandes atractivos del último partido de la Copa del Mundo será el cara a cara entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, compañeros en PSG y jugándose, aparentemente, no solo el rótulo de mejor futbolista de la competición sino también del mundo. El argentino ya es la leyenda, la historia que todavía quiere ser presente. El francés es realidad pero es también futuro; pues le quedan por delantes muchos años para ejercer su predominio.

Invitado a elegir entre los dos, el delantero de Tigres André-Pierre Gignac se despojó no solo de su sentir nacional, pues no hay dudas que quiere que sea Francia la campeona del mundo, sino también del sentir del país que lo ha adoptado, México, donde una amplia mayoría parecería estar deseando que Messi no levante la copa que tanto ha buscado.

"El hoy es Messi también con la Copa del Mundo que se está aventando, tiene 35 años y todavía tiene mucha magia para dar por años", comenzó diciendo, aunque aclaró que si fuese entrenador y tuviese que elegir apostaría por el futuro que es su compatriota Kylian Mbappé.

Ya consultado sobre el futbolista con el que preferiría compartir terreno de juego, sus preferencias quedaron más claras todavía: "La verdad, me encantaría jugar con Messi", señaló el delantero que representó a Francia en la Eurocopa de 2016. Y agregó: "Yo soy francés, pero me encantaría que Messi levantará la Copa del Mundo porque se lo merece, por toda su carrera".