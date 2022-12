Después de protagonizar la gran sorpresa de los Cuartos de Final, eliminando a Brasil, Croacia sueña ahora con barrer a la otra potencia sudamericana. Este martes, por las Semifinales de Qatar 2022, Luka Modric y compañía buscarán ganarle a Argentina.

Tras un debut fallido, con derrota frente a Arabia Saudita, la Albiceleste se ha levantado tras vencer a la Selección Mexicana. En su último encuentro, frente a Países Bajos, los de Scaloni fueron mejores pero dos goles sobre el final forzaron los penales.

Luka Modric, capitán y figura del seleccionado croata, mostró su entusiasmo: "Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande. Eso es de lo que tengo ganas, no sólo contra un jugador. Claro que Leo es muy grande, es el mejor jugador de ellos y vamos a tener dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo".

Modric confía en que todo el esfuerzo "sea suficiente para estar en la Final del Mundial", a la que ya llegaron en Rusia 2018. Ahora, en diálogo con Televisión Española, avisa: "Como somos un país pequeño, nadie nos tiene en cuenta, pero nosotros no tenemos problemas con esto de que sean otros los favoritos y estar nosotros en la sombra".

Modric saca pecho

El mediocampista del Real Madrid insistió en que su trabajo no está del todo reconocido: "Nadie habla de nosotros, pero yo he visto un equipo muy bueno, maduro, con jóvenes que han traído nueva calidad y energía. Desde la Eurocopa hay un dato que yo no sabía, que en 22 partidos solo hemos perdido uno, es algo impresionante", añadió.

