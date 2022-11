¡Insólito! Miguel Herrera aseguró que Raúl Jiménez no debe ir al Mundial de Qatar 2022

A una semana del inicio del Mundial de Qatar 2022, todavía Gerardo Martino tiene una gran duda: llevar o no a Raúl Jiménez. Está claro que es su mejor delantero y es titular indiscutido en su sistema, esto se lo ha ganado a base de goles y grandísimos rendimientos. Pero la realidad es que arrastra una molesta lesión y no llegará al 100%, ni en lo físico ni en lo futbolístico. ¿Entonces?

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

El Lobo de Tepejí del Río se ha entrenado en los últimos días con el resto de la delegación del Tri en Girona, pero por el momento el Tata no ha comunicado su decisión final. En el mientras tanto, un entrenador que conoce y muy bien al 9 dio su opinión al respecto. Se trata de Miguel Herrera, quien lo dirigió en el América y en la Selección Mexicana, por lo que sin dudas su declaración sorprendió a propios y extraños.

En entrevista con Fox Sports, el Piojo aseguró que el oriundo de la cantera azulcrema no debería ser citado para la Copa del Mundo. "Raúl desafortunadamente con la lesión que tuvo no ha sido el mismo. Para mí si Jiménez está al 100% sin duda es el mejor delantero que tenemos, pero como lo han dicho, tres meses sin jugar y con pocos minutos. Ya podrían tomar una decisión", apuntó con contundencia.

Más adelante, dejó en claro que los otros tres atacantes pueden suplirlo correctamente: "Además, teniendo a un jugador que quieres, porque así lo quiere el Tata, (Rogelio) Funes Mori y dos delanteros que atraviesan un gran momento, como Henry Martín y Santiago Giménez".

Miguel Herrera se candidatea para la Selección Mexicana

Horas antes, en plática con ESPN, el Piojo aprovechó para candidatearse al banquillo de la Selección Mexicana, mismo que Martino dejará libre tras Qatar 2022. "La gente de Selección Mexicana me dijo ‘como saliste de selección, tu nombre siempre va a ser un común denominador en la mesa, siempre vas a estar con los candidatos’. He oído mucho que Gerardo Martino se va cuando termine el mundial. Por supuesto (que le gustaría el cargo). Reitero, los resultados tampoco me sacaron de la selección", admitió.