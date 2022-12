Hasta hace unos meses, existía una gran posibilidad de ver a Gerardo Arteaga como el lateral izquierdo titular de la Selección mexicana, debido al gran desempeño que muestra semana a semana con el Genk de Bélgica.

Al final, Jesús Gallardo siempre ha sido un hombre de la confianza del Tata Martino, dándole la titularidad en la Copa del Mundo al lateral de Rayados, que terminó siendo uno de los mejores del equipo.

A unos días de concluida la Copa del Mundo, el lateral formado en Santos Laguna salió a las redes sociales a manifestar su dolor y molestia por no haber contado para el entrenador argentino, pues no disputó ningún minuto.

"Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción", fue la publicación de Arteaga, desahogando quedarse sin actividad en el Mundial.

La Selección no ha sido color de rosa para él

Vale la pena recordar que en su breve trayectoria, el lateral de 24 años ha tenido algunas dificultades con el Tricolor. No asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por problemas personales, mencionándose que fue vetado por el Tata Martino unos meses después. Al final, se coló a Qatar 2022, quedándose con ganas de mostrarse.

