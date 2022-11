Respetado por unos, vilipendiado por otros. Fernando Schwartz está consciente de que no es monedita de oro para gustarle y caerle bien a todos. Su forma de hacer periodismo es una y no va a cambiar por mucho que lo molesten en redes sociales, escenario en el cual ha sido víctima de ataques e insultos. Formado en el periodismo tradicional que caracterizó a la televisión durante las dos últimas décadas del siglo anterior y primera década del siglo XX, el periodista procura acoplarse a las nuevas maneras de informar aunque eso implique resistir a haters y trolls. La única adversidad que contempla es él mismo.

“Lo más difícil es lidiar con la competencia, hay mucha competencia. Sobre todo es la lucha contra uno mismo por estar a la vanguardia. Se va a leer odioso, pero tengo un ADN competitivo muy grande. Me gusta ganar y me gusta estar en la actualidad. No importa si ya gané lo que haya logrado porque eso es pasado, son historias”, comenta a Bolavip México en el marco de Deportium 2022.

Desde España ‘82 a Qatar 2022, Schwartz ha cubierto 10 Copas del Mundo. Se quedó con las ganas de hacerlo en Rusia 2018, único al que no asistió desde 1982. Es uno de los periodistas mexicanos que ha vivido la transición de poner en práctica el periodismo a la antigua con los formatos de antaño y el periodismo actual con base en las herramientas tecnológicas que se tienen al alcance hoy día. Ejercer el trabajo periodístico en un Mundial, tanto antes como ahora, es igual de agotador.

“Es un trabajo muy arduo. Siempre es lo mismo, buscando la entrevista. Cuando no tienes derechos, como en esta ocasión, todavía se te complica más. Pero a final de cuentas, el paso del tiempo te hace formar una red de relaciones que te simplifica el trabajo y te da un poco más de acceso. A una Copa del Mundo se va a no dormir, a comer mal. Con horarios de nueve horas de diferencia es aún peor”, relata acerca de la experiencia como reportero mundialista.

La invasión del jeque Fahid Al-Ahmad Al-Sabah a la cancha del estadio de Zorrilla de Valladolid para reclamar una jugada al árbitro soviético Miroslav Stupar es una anécdota que atesora el periodista. El partido Francia vs. Kuwait de España ‘82, que además fue parte de su primera cobertura en Copa del Mundo, lo tiene muy presente debido a ese momento que atestiguó. De igual manera privilegia en sus memorias cuando debió trabajar de camarógrafo en la final Brasil-Italia de Estados Unidos ‘94 como mecanismo de camuflaje y así poder entrevistar a los protagonistas de ese episodio futbolístico al final del juego definido en penaltis.

A partir de Estados Unidos ‘94, Fernando Schwartz ha seguido con especial atención a la Selección Mexicana, equipo al que conoce bien en sus respectivas etapas. Ha estado cerca de futbolistas y técnicos como para dar una opinión respecto al límite que persigue al Tri quedándose en Octavos de final durante siete Mundiales consecutivos. ¿Qué pasa con México? ¿A qué se debe esa situación?

Percibe que la certeza de avanzar a la siguiente ronda influye en el pensamiento del vestuario para darse por satisfechos con ello: “Hay que creérsela. Se pasa brillantemente empatando a un gol con Italia en un gran partido en 1994. Se pasa brillantemente en el llamado Grupo de la Muerte en Francia 1998 contra Corea, Bélgica y Holanda. Falta creérsela. No se puede vivir del recuerdo y la memoria cuando tienes un rival enfrente. Hay que cambiar el chip de la mentalidad para saber afrontar paso a paso y partido a partido un Mundial, y no estar en la euforia total por haber superado la fase de grupos”.



Schwartz confía en cumplir un deseo periodístico en Qatar 2022. ¿Cuál? Entrevistar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos genios que entrarán a la lista de futbolistas con cinco Copas del Mundo disputadas. En el caso de ‘la Pulga’, el periodista pudo entrevistarlo vía telefónica, sin embargo quiere hacerlo cara a cara tratándose del monstruo que es: “Ojalá pueda contar esa historia”.

