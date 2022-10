El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y Gerardo Martino tendrá que escoger, próximamente, a los 26 futbolistas que representarán a la Selección de México. La gran incógnita es la situación de Jesús Corona, quien sufrió una lesión ósea en el Sevilla y todavía se encuentra en el periodo de recuperación...

Diversos periodistas y medios dieron a conocer la información de que el extremo de 29 años viajaría al país azteca para afrontar la siguiente etapa de su rehabilitación en el CAR, pero el entrenador del conjunto andaluz se refirió al respecto de ese dato y dejó más dudas sobre el jugador de Hermosillo.

"No tengo información sobre eso. Tecatito Corona es jugador de Sevilla y el área médica es responsable de la recuperación. Si ellos dicen que estará mejor cuidado con su Selección, lo determinarán", fueron las palabras del timonel argentino en la conferencia de este viernes, antes del duelo frente al Mallorca.

El estratega que pasó por otros clubes importantes del planeta como Olympique de Marsella, Santos y Atlético Mineiro agregó: "Hoy no podemos contar con él por su lesión, pero lo que pase de cara al futuro del jugador tendrá que ver con área que no me competen. Porque él todavía no está en mis manos".

¿Qué le pasó a Tecatito Corona?

Durante el mes de agosto, en un entrenamiento del Sevilla, el surgido de Rayados de Monterrey se rompió el peroné y dejó así comprometidos los ligamentos de uno de sus tobillos. El mismo club se encargó de confirmar que fue una acción fortuita dentro de la práctica y que no fui generada por ningún compañero.