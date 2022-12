La Copa del Mundo de Qatar 2022 ha entrado en su recta final después de un gran transitar por la fase de grupos y los octavos de final. Muchas cosas están en juego y diversos factores condimentarán a los últimos ocho partidos del certamen. Entre ellos, lo que posiblemente signifique la última oportunidad para Lionel Messi de levantar el tan ansiado trofeo con la Selección Argentina.

A sus 35 años de edad, La Pulga es una de las figuras más reconocidas de todo el mundo incluso más allá del público deportivo. Su imagen y expresiones recorren todos los portales y las redes ante cada noticia que envuelve al astro albiceleste. Pero, ¿qué nos están diciendo? Rosalinda García, especialista en análisis de rostros, le reveló a Bolavip la información que se desprende del físico y gestos del 10.

Frente recta: Le cuesta flexibilizarse a ideas nuevas

"Es muy interesante que tiene una frente bastante recta en el contorno del cabello y esto evidentemente nos habla de una mente cuadrada con estructura muy marcada de mantener líneas específicas para su proceder. Le cuesta mucho trabajo flexibilizar para cierto tipo de ideas nuevas, eso va a ser un conflicto siempre. Se mete mucho a su propio mundo".

Ojos cercanos a la nariz: Demora en el discurso interno y falta de concentración

"Los ojos que son muy pegaditos a la nariz y se unen. Eso quiere decir que dentro de los procesos de su mente tarda mucho en el discurso interno, tiene uno de los procesos que se considerarían el egoismo en términos intelectuales, que no puede concentrarse cuando los otros hablan. La dificultad de conexión con el exterior va a ser importante".

Faltante de cejas: Expresiones y reacciones limitadas o poco comunes

"Yo creo que aquí también estaríamos en una situación que puede indicar algún tipo de trastorno del desarrollo, principalmente también por el faltante de las cejas. En este sentido, todos los procesos emocionales pueden estar un poco limitados o no tener una expresión como el común, así que puede ser un poco confusa la forma en la que el exprese gestos, movimientos y reaccione ante preguntas, reacciones y exposición social sobre todo".

Oreja muy abajo: Capacidad de acción, estratégica, impulsividad

"Veo que la oreja especialmente en la parte de abajo del lóbulo se empieza acercar muchísimo a una zona que no es común que se encuentre tan abajo. Esto impica que hay mucha capacidad de acción, pero no necesariamente es preciso, algo que pueda interpretarse como un aspecto de fuerza física, sino de movimiento estratégico. Escabullirse con facilidad. Puede también tener alguna temática relacionada con grados de impulsibidad bajo la actividad deportiva, en otros términos, es una persona muy pasiva, muy lenta".

Cuello ancho: Buena ejecución, energía dirigida, chispazos

"Realmente yo creo que la ejecución que puede tener es muy buena, lo veo por el cuello que puede sobrepasar un poquito de la anchura de la mandíbula, y eso quiere decir que hay mucha energía dirigida. Es una persona que prácticamente podría dar en un breve momento mucha energía con una rápida ejecución, porque si lo prolongamos él pierde esa capacidad de acción. Intermitencia, chispazos y es como que se acumula un tema de energía. Incluso yo creo que está el objetivo fijado previamente porque tiene esa capacidad de premeditar, y una vez que lo hace es como que, aprovechenlo, porque no va a ser continuado, no puede prolongarlo. Si así no pasa él puede empezar a perder muchísimo esas capacidades o virtud de su juego, tiene que ser muy rápido".

Nariz y ojos: Auto-exigencia, revisión rápida

"Yo lo puedo traducir con el proceso de la no verbalización, lo que sería el movimiento de sentir un poco de vergüenza, la exposición social ante el no poder llegar a los niveles que él mismo se impone, le cuesta mucho trabajo. Precisamente el tipo de nariz que tiene Messi me habla de un yo que es bastante exigente hacia sí mismo y además estos ojos que interiorizan van a tener la revisión rápida de lo que acaban de suceder".

Agachar la cabeza: Refleccionar y cambiar, poca tolerancia a la frustración

"Este gesto de agachar la cabeza y mantenerla así es como una forma de resguardo para poder reflexionar rápidamente y hacer un cambio rápido de estrategia. Pero, finalmente sí siente un tipo de exposición o vergüenza, no tolera la frustración, y ese sería un poquito el factor de esa nariz que es como proyectada. La nariz tan amplia implica que el ego o el yo no puede ser lastimado".

¿Quién es Rosalinda García?

Rosalinda García es psicóloga, morfopsicóloga, perito criminalística y grafóloga, con amplia experiencia en el estudio de los rasgos físicos y cómo influyen en el comportamiento de las personas.

Rosalinda fue alumna del maestro Sergio Jaubert, creador del sistema de identificación de personas por retrato hablado en México, y actualmente tiene colaboración con distintos medios de comunicación para analizar a personalidades del mundo de entretenimiento, política o deportes.

Actualmente, tiene un programa en Adrenalina Radio y sus canales de Instagram (grafosyrostros) y Facebook (rostrosdesnu2).