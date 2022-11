Durante toda la Copa del Mundo, TUDN se ha llevado muchos elogios por su mesa de análisis, poniendo a debatir de futbol a conocidos técnicos que se mantienen en activo, entregando opiniones muy interesantes.

Uno de los que más activo ha estado es Ricardo La Volpe, talentoso estratega que ha pasado prácticamente toda su carrera como técnico en nuestro país, reconocido por su capacidad en la pizarra.

Esta ocasión, el Bigotón tuvo un acalorado debate con Mauro Camoranesi, campeón del Mundo con Italia y que conoce a la perfección el futbol mexicano por su paso por Cruz Azul como jugador y como técnico por Coras y Cafetaleros.

La Volpe aseguró que la Selección mexicana necesitaba llegar al quinto partido para liberarse la presión, algo que no le pareció a Camoranesi y lanzó una fuerte opinión: "Es una mamada. Es como que uno vaya a otro país y diga ´quiero cuatro campeones de boxeo en diez años en tal país´. No es competitiva la Liga, el equipo número 12 puede jugar la final".

El exjugador continuó cuestionando el sistema de competencia de la Liga MX: “El jugador se va de vacaciones diciendo 'califiqué a la Liguilla' y se va contento: no es justo... No es competitiva. Mentalmente el jugador cada semana se juega su continuidad... Yo salí 12 y estoy feliz, no me jodas".